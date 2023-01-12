https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/muzykalnyy-konkurs-khibly-gerzmava-otkrylsya-v-moskve-1043584335.html

Музыкальный конкурс Хиблы Герзмава открылся в Москве

Музыкальный конкурс Хиблы Герзмава открылся в Москве

По итогам первого очного отбора для участия в первом международном конкурсе вокалистов и концертмейстеров оперной певицы Хиблы Герзмава были приглашены 42... 12.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-12T20:43+0300

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хибла герзмава

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СУХУМ, 12 янв- Sputnik, Асмат Цвижба. Первый международный конкурс вокалистов и концертмейстеров оперной певицы Хиблы Герзмава открылся в Московском академическом Музыкальном театре имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко 12 января.На открытии Герзмава подчеркнула, что экспертный совет конкурса провел очень сложную отборочную работу - на заочный отбор прислали 800 видеозаписей.Видео-поздравление к открытию конкурса прислала министр культуры России Ольга Любимова. Он отметила, что имя Хиблы Герзмава объединяет и притягивает талантливых исполнителей со всего мира. Подтверждение тому - невероятный охват конкурса и заявки от претендентов из более чем 30 стран."Уверена, что проект станет настоящим символом творческого единения. Желаю конкурсу дальнейшего развития, а каждому участнику - вдохновения и успехов",- отметила министр.Поздравление в адрес Герзмава прислал и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что во времена, когда мир пытается "отменить" российскую культуру, конкурс Хиблы Герзмава дает шанс проявить талант не только участникам из России, но и со всего мира.Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров был инициирован Народной артисткой Абхазии и России, лауреатом Госпремии Российской Федерации Хиблой Герзмава.Помимо денежных призов в качестве награды победители конкурса получат возможность дебютировать на ведущих оперных сценах и принять участие в концертах, организованных благотворительным фондом певицы. Экспертное жюри возглавит сама Хибла Герзмава.География участников обширна ,– помимо россиян, в конкурсе примут участие музыканты из Казахстана, Китая, Монголии, Узбекистана, Бразилии, ЮАР, Беларуси, Армении, Франции, Германии, Австрии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/opernaya-diva-khibla-gerzmava-otmechaet-den-rozhdeniya--1043497899.html

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