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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 января
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 января
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием юго-западной окраины устойчивого азиатского (сибирского) антициклона. 12.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-12T16:15+0300
2023-01-12T16:15+0300
2023-01-12T16:33+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. В пятницу, 13 января, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в норме.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды от +10°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 января
16:15 12.01.2023 (обновлено: 16:33 12.01.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием юго-западной окраины устойчивого азиатского (сибирского) антициклона.
СУХУМ, 12 янв – Sputnik. В пятницу, 13 января, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление в норме.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды от +10°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.