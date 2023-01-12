https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/rossiyskie-voyska-unichtozhili-pyat-grupp-ukrainskikh-diversantov-v-kharkovskoy-oblasti-1043582088.html

Российские войска уничтожили пять групп украинских диверсантов в Харьковской области

Российские войска уничтожили пять групп украинских диверсантов в Харьковской области

Диверсанты были обнаружены в районе населенных пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое. 12.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-12T17:40+0300

2023-01-12T17:40+0300

2023-01-12T17:40+0300

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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Российские войска за сутки уничтожили пять украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.На Красно-Лиманском направлении за сутки было уничтожено более ста украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля, на Донецком направлении - до 70 украинских военнослужащих, а также один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля, на Южно-Донецком - до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии России за сутки поражены два склада боеприпасов ВСУ, 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах. В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", две артиллерийские системы М777 и М109 "Паладин", две самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика.Кроме того, в районе Лозового в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Российские истребители за сутки сбили украинский самолет Су-25, а средства ПВО - пять беспилотников, три реактивных снаряда HIMARS и "Ольха".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2873 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7486 танков и других боевых бронированных машин, 979 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3813 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8019 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/svo-podrazdeleniya-vsu-v-soledare-okruzheny-gryadet-osvobozhdenie-artemovska-1043557639.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/naznachen-novyy-komanduyuschiy-gruppirovkoy-voysk-v-zone-spetsoperatsii-1043557044.html

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