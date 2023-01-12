https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/sozdanie-torgovogo-doma-abkhazii-v-nikaragua-obsudili-v-mid-1043583842.html
Создание торгового дома Абхазии в Никарагуа обсудили в МИД
Создание торгового дома Абхазии в Никарагуа обсудили в МИД
На встрече Инал Ардзинба и Инар Ладария обсудили сотрудничество Абхазии и Никарагуа в сфере образования, здравоохранения, спорта, информационной и молодежной... 12.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-12T19:25+0300
2023-01-12T19:25+0300
2023-01-12T20:46+0300
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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. На рабочем совещании глава абхазского МИД Инал Ардзинба обсудил с Чрезвычайным и Полномочным послом республики в Никарагуа Инаром Ладария открытие торгового дома Абхазии в Никарагуа. Об этом сообщает Медиацентр МИД. По мнению Ардзинба, этот шаг поможет институционализировать отношения между странами и повысить эффективность сотрудничества. Также на совещании глава внешнеполитического ведомства отметил важность работы в сфере межпарламентского диалога и подчеркнул, что Абхазия вместе с Никарагуа выступает за создание более справедливого миропорядка.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/ladariya-rasskazal-o-razvitii-diplomaticheskikh-otnosheniy-abkhazii-i-nikaragua-1042858104.html
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Создание торгового дома Абхазии в Никарагуа обсудили в МИД
19:25 12.01.2023 (обновлено: 20:46 12.01.2023)
На встрече Инал Ардзинба и Инар Ладария обсудили сотрудничество Абхазии и Никарагуа в сфере образования, здравоохранения, спорта, информационной и молодежной политики.
СУХУМ, 12 янв - Sputnik.
На рабочем совещании глава абхазского МИД Инал Ардзинба обсудил с Чрезвычайным и Полномочным послом республики в Никарагуа Инаром Ладария открытие торгового дома Абхазии в Никарагуа. Об этом сообщает
Медиацентр МИД.
"Министр особо подчеркнул важность активизации торгово-экономических связей Абхазии и Никарагуа и возможность создания в перспективе соответствующего торгового дома", - говорится в сообщении.
По мнению Ардзинба, этот шаг поможет институционализировать отношения между странами и повысить эффективность сотрудничества.
Также на совещании глава внешнеполитического ведомства отметил важность работы в сфере межпарламентского диалога и подчеркнул, что Абхазия вместе с Никарагуа выступает за создание более справедливого миропорядка.