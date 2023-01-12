https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/sozdanie-torgovogo-doma-abkhazii-v-nikaragua-obsudili-v-mid-1043583842.html

Создание торгового дома Абхазии в Никарагуа обсудили в МИД

Создание торгового дома Абхазии в Никарагуа обсудили в МИД

На встрече Инал Ардзинба и Инар Ладария обсудили сотрудничество Абхазии и Никарагуа в сфере образования, здравоохранения, спорта, информационной и молодежной... 12.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-12T19:25+0300

2023-01-12T19:25+0300

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инал ардзинба

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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. На рабочем совещании глава абхазского МИД Инал Ардзинба обсудил с Чрезвычайным и Полномочным послом республики в Никарагуа Инаром Ладария открытие торгового дома Абхазии в Никарагуа. Об этом сообщает Медиацентр МИД. По мнению Ардзинба, этот шаг поможет институционализировать отношения между странами и повысить эффективность сотрудничества. Также на совещании глава внешнеполитического ведомства отметил важность работы в сфере межпарламентского диалога и подчеркнул, что Абхазия вместе с Никарагуа выступает за создание более справедливого миропорядка.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/ladariya-rasskazal-o-razvitii-diplomaticheskikh-otnosheniy-abkhazii-i-nikaragua-1042858104.html

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