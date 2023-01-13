https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/ispolnenie-gosbyudzheta-abkhazii-za-2022-god-po-dokhodam-sostavilo-137-mlrd-rub--1043594885.html

Исполнение госбюджета Абхазии за 2022 год по доходам составило 13,7 млрд руб

Исполнение госбюджета Абхазии за 2022 год по доходам составило 13,7 млрд руб

Вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба доложил премьер-министру об исполнении государственного бюджета за 2022 год. 13.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-13T18:45+0300

2023-01-13T18:45+0300

2023-01-13T19:27+0300

в абхазии

кабмин абхазии

бюджет

финансы

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036542192_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8fe9808683ea986ff1be788b608b6aeb.jpg

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Государственный бюджет за 2022 год по доходам исполнен на 110,2%, заявил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. Рост по отношению к поступлениям доходов в 2021 году составил 2,2 миллиарда рублей. Рост собственных доходов госбюджета по сравнению с позапрошлым годом составляет 1,5 миллиарда рублей. Делба сообщил, что в 2022 году за счет средств республиканского бюджета реализованы 22 ведомственные программы и разные мероприятия на сумму 1,1 миллиарда рублей.По его словам, ️на оказание соцподдержки граждан направлено 223,6 миллиона рублей, получателями адресной материальной помощи, средств на лечение, обучение стали 1924 человек.Кроме того, на ликвидацию последствий стихийных бедствий направлено 295,2 миллиона рублей, на ремонтно-восстановительные работы — 128,7 миллионов рублей, а на оказание финансовой поддержки местным бюджетам — 1,6 миллиарда рублей.При этом республиканский бюджет исполнен по доходам в объеме 10,6 миллиардов рублей или с превышением над предусмотренными значениями в 0,9 миллиарда рублей (109,1%). Расходы республиканского бюджета сложились на уровне 10,4 миллиардов рублей.Премьер-министр Александр Анкваб указал на необходимость выдерживать наметившуюся тенденцию и не ослаблять контроль над расходованием бюджетных средств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230110/rost-dokhodov-respublikanskogo-byudzheta-abkhazii-za-2022-god-sostavil-1169--1043540079.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

кабмин абхазии, бюджет, финансы, абхазия