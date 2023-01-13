https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-prazdnichnye-vykhodnye-14-15-i-16-yanvarya-1043595028.html

Прогноз погоды в Абхазии на праздничные выходные, 14, 15 и 16 января

Прогноз погоды в Абхазии на праздничные выходные, 14, 15 и 16 января

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной окраины Азиатского антициклона. 13.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-13T19:25+0300

2023-01-13T19:25+0300

2023-01-13T19:30+0300

в абхазии

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0c/1043562767_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_88590930890d81080af47d10abd9fc03.jpg

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. В выходные и праздничные дни, 14, 15 и 16 января, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии