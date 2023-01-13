https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-prazdnichnye-vykhodnye-14-15-i-16-yanvarya-1043595028.html
Прогноз погоды в Абхазии на праздничные выходные, 14, 15 и 16 января
Прогноз погоды в Абхазии на праздничные выходные, 14, 15 и 16 января
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной окраины Азиатского антициклона. 13.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-13T19:25+0300
2023-01-13T19:25+0300
2023-01-13T19:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 13 янв - Sputnik. В выходные и праздничные дни, 14, 15 и 16 января, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на праздничные выходные, 14, 15 и 16 января
19:25 13.01.2023 (обновлено: 19:30 13.01.2023)
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной окраины Азиатского антициклона.
СУХУМ, 13 янв - Sputnik. В выходные и праздничные дни, 14, 15 и 16 января, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.