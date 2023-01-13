https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/rasprostranitelya-narkotikov-prigovorili-k-17-godam-lisheniya-svobody-v-abkhazii-1043588422.html

Распространителя наркотиков приговорили к 17 годам лишения свободы в Абхазии

Распространителя наркотиков приговорили к 17 годам лишения свободы в Абхазии

Реализатор был задержан с поличным в лесополосе Гагрского района недалеко от республиканской трассы Псоу-Ингур весной прошлого года. 13.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-13T12:15+0300

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2023-01-13T12:29+0300

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СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Гагрский районный суд признал виновным Алмаса Дзкуя в совершении двух фактов незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта, а равно сбыта наркотиков группой лиц по предварительному сговору, а также в совершении аналогичного деяния в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Дзкуя приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 млн руб.Согласно материалам дела, Дзкуя незаконно приобрел метадон в двух свертках, один из которых употребил, а второй сбыл в Гагре. Он купил еще три свертка с наркотиками, которые реализовал через закладки.Дзкуя также приобрел метадон в особо крупном размере и хранил при себе до момента обнаружения и изъятия.Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, является наличие троих малолетних детей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/zaderzhan-rasprostranitel-narkotikov-v-gagrskom-rayone-1037988541.html

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