https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/glava-ses-abkhazii-sezonnyy-gripp-poshel-na-spad-1043595704.html

Глава СЭС Абхазии: сезонный грипп пошел на спад

Глава СЭС Абхазии: сезонный грипп пошел на спад

В новом году с вирусом гриппа в лечебные учреждения обратилось 290 человек, и 439 человек – с острыми респираторными заболеваниями. 14.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-14T11:40+0300

2023-01-14T11:40+0300

2023-01-14T11:40+0300

в абхазии

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вакцинация

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СУХУМ, 14 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Исходя из количественных показателей, сезонный грипп в республике пошел на спад, сказала в интервью Sputnik главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева.Дети болеют чаще, так как у них сейчас школьные каникулы, и во время праздников родители водят их на новогодние мероприятия. Контактируя с большим количеством людей, дети заражаются вирусом гриппа, объяснила она."Взрослые более устойчивы к заболеванию гриппом по сравнению с детьми, но тем не менее подвержены все. Грипп достаточно тяжелое заболевание, именно поэтому ежегодно завозится вакцина именно от гриппа. Пока мы не столкнулись с коронавирусом, грипп считался наиболее тяжелым сезонным заболеванием с воздушно-капельной передачей. Всегда он протекал достаточно тяжело и с осложнениями, особенно это касается лиц старшего возраста и детей", - подчеркнула Алла Беляева.Грипп во многих случаях протекает тяжело, на сегодня Сухумская инфекционная больница заполнена пациентами. Лучший способ не заболеть или перенести грипп в легкой форме – сделать прививку, однако прививающихся в республике очень мало, отметила она.Она также добавила, что в России в этом году распространены несколько видов вируса гриппа - H1N1(респираторное заболевание свиней, вызываемое вирусом гриппа А, чаще всего подтипом H1N1 – прим.), H2N3 (Гонконгский грипп – прим.) и грипп В."У нас возможности разделения по штаммам нет, и тем не менее, пять случаев гриппа В были выявлены и на нашей территории. Из всех трех перечисленных наиболее опасным является грипп H1N1, он протекает наиболее тяжело", - подчеркнула она.Главный санитарный врач Абхазии добавила, что, исходя из количественных показателей, сезонный грипп пошел на спад. В среднем в сутки гриппом заболевает 24 человека, и 36 человек - ОРЗ. Несмотря на то, что вспышка сезонных заболеваний гриппом и ОРЗ идет на спад, возможна вторая волна, поэтому Беляева рекомендовала гражданам уменьшить контакты с большим количеством людей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221225/glavnyy-terapevt-abkhazii-rasskazala-o-posledstviyakh-sezonnogo-grippa-1043300704.html

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грипп, медицина, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, абхазия, вакцинация