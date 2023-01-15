https://sputnik-abkhazia.ru/20230115/ot-traktorista-do-doktora-pedagogicheskikh-nauk-pamyati-borisa-tarba-1043624253.html

От тракториста до доктора педагогических наук: памяти Бориса Тарба

От тракториста до доктора педагогических наук: памяти Бориса Тарба

Первый абхаз, ставший доктором педагогических наук, Борис Тарба родился 15 января 1927 года. 15.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-15T18:33+0300

2023-01-15T18:33+0300

2023-01-15T19:03+0300

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О том, почему Борис Тарба бросил школу и стал трактористом, как двигался по карьерной лестнице и какой вклад внес в развитие русского языка в Абхазии, читайте в материале Sputnik.SputnikСамые большие в жизни деньгиПусть Бориса Тарба к педагогике выдался непростым и едва не оборвался. Дело в том, что он рано потерял отца, и его семья переживала финансовые трудности. Тарба бросил учебу в школе и окончил специальные курсы для трактористов, рассказал Sputnik доктор педагогических наук Алексей Касландзия.После окончания Сухумского пединститута Борис Тарба начинает работать преподавателем в Бамборской школе, которую он сам ранее окончил. Благодаря профессиональной работе в школе, в районном отделе образования начали замечать его успехи.Тарба делал большие успехи в области обучения русскому языку. Сначала его назначили председателем методического совета Гудаутского районного отдела народного образования. Позже его заметили в Министерстве просвещения Абхазии. Он стал главным внештатным специалистом по русскому языку для школ Абхазии, добавил Касландзия.В 1953 году Борис Тарба поступил в аспирантуру в Московском институте национальных школ Академии педагогических наук СССР.Диссертация и карьерный ростПосле защиты кандидатской диссертации Борис Тарба стал работать над докторской диссертацией под руководством крупного русского ученого-методиста Алексея Текучева и в итоге блестяще защитил докторскую работу.Вернувшись в Абхазию, он стал работать преподавателем на кафедре русского языка Сухумского пединститута. Спустя некоторое время он стал заведующим кафедрой "Педагогика и методика начального обучения". С 1961 по 1967 годы Борис Тарба работал министром просвещения Абхазии, а в 1967 году он становится ректором Пединститута и продолжает возглавлять вуз до 1972 года."Он очень много сделал для создания оригинальных учебников русского языка для абхазских школ", — подчеркнул Алексей Касландзия.Борис Тарба ушел из жизни 30 августа 1991 года. Он автор таких известных научных работ, как "Об особенностях изучения русского языка в абхазских школах" (1960 г.), "К 100-летию Сухумской абхазской школы" (1964 г.), "О некоторых проблемных вопросах преподавания русского языка" (1966 г.), "О культуре речи" (1979 г.), "О дисциплине и нравственности" (1984 г.), "Лингво-дидактические основы преподавания русского языка в абхазской школе" (1985 г.), "Кузница национальных кадров" (1988 г.).

https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/bolshaya-poterya-dlya-abkhazii-vecher-pamyati-tamary-kogoniya-proshel-v-sukhume-1042874181.html

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