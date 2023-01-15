https://sputnik-abkhazia.ru/20230115/zemletryasenie-proizoshlo-na-vostoke-turtsii-1043616176.html

Землетрясение произошло на востоке Турции

Землетрясение произошло на востоке Турции

Толчки были зафиксированы рано утром - в 06:36 утра по местному времени. 15.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-15T09:00+0300

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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,7 баллов зафиксировали на востоке Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии около 25 километров от турецкого города Элязыг.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/zemletryasenie-proizoshlo-v-dagestane-1043027023.html

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