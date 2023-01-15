https://sputnik-abkhazia.ru/20230115/zemletryasenie-proizoshlo-na-vostoke-turtsii-1043616176.html
Землетрясение произошло на востоке Турции
Землетрясение произошло на востоке Турции
Толчки были зафиксированы рано утром - в 06:36 утра по местному времени. 15.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-15T09:00+0300
2023-01-15T09:00+0300
2023-01-15T09:00+0300
новости
в мире
турция
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/19/1039806145_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d37b560cef4fb26de89237d592d609a7.jpg
СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,7 баллов зафиксировали на востоке Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии около 25 километров от турецкого города Элязыг.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/zemletryasenie-proizoshlo-v-dagestane-1043027023.html
турция
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/19/1039806145_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_d2e7d9bc55ba47cb6babdf15a6d05eda.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, турция, землетрясение
новости, в мире, турция, землетрясение
Землетрясение произошло на востоке Турции
Толчки были зафиксированы рано утром - в 06:36 утра по местному времени.
СУХУМ, 15 янв - Sputnik.
Землетрясение магнитудой 4,7 баллов зафиксировали на востоке Турции, сообщает
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Толчки зафиксировали в 03:36 по всемирному времени (в 06:36 по московскому времени - прим. ред).
Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии около 25 километров от турецкого города Элязыг.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.