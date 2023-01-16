https://sputnik-abkhazia.ru/20230116/akhba-o-pogode-na-vtoruyu-polovinu-yanvarya-v-abkhazii-yasnaya-s-nizkimi-temperaturami--1043618958.html

Ахба о погоде на вторую половину января в Абхазии: ясная, с низкими температурами

Ахба о погоде на вторую половину января в Абхазии: ясная, с низкими температурами

Закончилась первая половина января, которая порадовала устойчивой солнечной погодой в Абхазии, хотя по вечерам столбик термометра и показывал ощутимо низкие... 16.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-16T09:47+0300

2023-01-16T09:47+0300

2023-01-16T09:47+0300

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Ахба о погоде на вторую половину января в Абхазии: ясная, с низкими температурами Ахба о погоде на вторую половину января в Абхазии: ясная, с низкими температурами

Закончилась первая половина января, которая порадовала устойчивой солнечной погодой в Абхазии, хотя по вечерам столбик термометра и показывал ощутимо низкие температуры. Какой будет вторая половина месяца, окажется ли она дождливой или снежной, а может погода не особо и изменится, в эфире радио Sputnik рассказала метеоролог, главный специалист Госкомитета Абхазии по экологии Лариса Ахба.Существенных осадков во второй половине января не будет, сказала Ахба в интервью радио Sputnik. Чаще ясная погода или малооблачная с низкими температурами, отметила она.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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