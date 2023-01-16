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Аслан Бжания поздравил Мушни Ласуриа с юбилеем
Аслан Бжания поздравил Мушни Ласуриа с юбилеем
Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа 16 января 2023 года отмечает 85-летний юбилей. 16.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-16T18:57+0300
2023-01-16T18:57+0300
2023-01-16T19:00+0300
в абхазии
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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Народного поэта республики Мушни Ласуриа с юбилеем, сообщает пресс-служба главы государства. Также в поздравлении отмечается большой вклад Ласуриа в развитие абхазской словесности и важность работы над переводами произведений поэтов мирового уровня - Пушкина и Лермонтова."Убежден, что успешно покорив 85-летний жизненный рубеж, Вы и впредь будете дарить народу новые поэтические произведения, сеять в сердцах людей доброту и любовь к прекрасному, обогащая и развивая абхазскую культуру", - в частности, говорится в поздравлении.Аслан Бжания также пожелал Мушни Ласуриа долгих лет жизни, здоровья и творческих успехов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230116/yubiley-klassika-85-let-narodnomu-poetu-mushni-lasuria-1043640792.html
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аслан бжания, новости
Аслан Бжания поздравил Мушни Ласуриа с юбилеем
18:57 16.01.2023 (обновлено: 19:00 16.01.2023)
Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа 16 января 2023 года отмечает 85-летний юбилей.
СУХУМ, 16 янв - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Народного поэта республики Мушни Ласуриа с юбилеем, сообщает
пресс-служба главы государства.
Президент заметил, что произведения Ласуриа любимы не одним поколением читателей, а на его стихи написано большое количество песен, которые исполняются абхазскими музыкальными коллективами.
Также в поздравлении отмечается большой вклад Ласуриа в развитие абхазской словесности и важность работы над переводами произведений поэтов мирового уровня - Пушкина и Лермонтова.
"Убежден, что успешно покорив 85-летний жизненный рубеж, Вы и впредь будете дарить народу новые поэтические произведения, сеять в сердцах людей доброту и любовь к прекрасному, обогащая и развивая абхазскую культуру", - в частности, говорится в поздравлении.
Аслан Бжания также пожелал Мушни Ласуриа долгих лет жизни, здоровья и творческих успехов.