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Аслан Бжания поздравил Мушни Ласуриа с юбилеем

Аслан Бжания поздравил Мушни Ласуриа с юбилеем

Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа 16 января 2023 года отмечает 85-летний юбилей. 16.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-16T18:57+0300

2023-01-16T18:57+0300

2023-01-16T19:00+0300

в абхазии

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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Народного поэта республики Мушни Ласуриа с юбилеем, сообщает пресс-служба главы государства. Также в поздравлении отмечается большой вклад Ласуриа в развитие абхазской словесности и важность работы над переводами произведений поэтов мирового уровня - Пушкина и Лермонтова."Убежден, что успешно покорив 85-летний жизненный рубеж, Вы и впредь будете дарить народу новые поэтические произведения, сеять в сердцах людей доброту и любовь к прекрасному, обогащая и развивая абхазскую культуру", - в частности, говорится в поздравлении.Аслан Бжания также пожелал Мушни Ласуриа долгих лет жизни, здоровья и творческих успехов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230116/yubiley-klassika-85-let-narodnomu-poetu-mushni-lasuria-1043640792.html

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