https://sputnik-abkhazia.ru/20230116/yubiley-klassika-85-let-narodnomu-poetu-mushni-lasuria-1043640792.html

Вся жизнь - творчество: 85-лет Народному поэту Мушни Ласуриа

Вся жизнь - творчество: 85-лет Народному поэту Мушни Ласуриа

Один из классиков современной абхазской литературы, Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер высшего государственного ордена –... 16.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-16T13:00+0300

2023-01-16T13:00+0300

2023-01-16T14:36+0300

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О том, как сложилась творческая судьба Мушни Ласуриа, с каким настроением он встречает свой юбилей и что думает Народный поэт Абхазии о развитии национальной литературы, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikПраздник любимому делу не помехаСвой 85-летний юбилей Народный поэт Абхазии будет встречать в кругу семьи и друзей. А с утра ему сообщили, в гости приедет делегация от руководства республики, чтобы поздравить с круглой датой.Говоря о своем отношении к знаменательному событию, Мушни Ласуриа отметил, что юбилей – это напоминание о солидном возрасте, но, другой стороны, очень радостный день. "Я радуюсь сегодняшнему дню. С утра меня поздравляют родные и друзья, за что хочу выразить большую благодарность", - подчеркнул он.Юбиляр рассказал, что доволен развитием абхазской национальной литературы. По его мнению, литература не стоит на одном месте, и процесс развития дает положительные плоды – появляются новые произведения, которые создают авторы из разных поколений."Но вызывает сожаление, что многие наши поэты и писатели уже покинули этот мир. Среди них Платон Бебиа, Мушни Микаа, Виталий Амаршан, Рушбей Смыр. Они обладали большим талантом и мастерством, их отсутствие безусловно влияет на нашу литературу", - сказал Народный поэт.При этом он добавил, что у абхазской литературы хорошее будущее, так в этой области трудятся люди, преданные художественному слову. Ласуриа добавил, что абхазские писатели достойно продвигают как поэзию, так и прозу."Они работают в различных форматах художественного выражения мысли, это, безусловно, радует", - подчеркнул Мушни Ласуриа.О жизни и творчествеМушни Ласуриа родился 16 января 1938 года в селе Кутол, многие выходцы из которого пополнили ряды видных абхазских поэтов, писателей, научных деятелей и представителей творческой интеллигенции Абхазии.Начальное образование он получил в родном селе, затем в 1953 году поступил в Сухумское государственное педагогическое училище. Стихи Мушни Ласуриа начал писать, еще будучи школьником, но впервые в печати его произведения появились в 1955 году.По словам самого автора, решающее влияние в его становлении оказали сочинения Дмитрия Гулиа, Иуы Когониа, Баграта Шинкуба и других авторов национальной литературы.Окончив училище, он поступил в Сухумский государственный педагогический институт имени А. Горького на филологический факультет. А уже после Мушни Ласуриа стал студентом Литературного института в Москве. Первый сборник стихотворений автора вышел в 1963 году.Наряду с созданием лирических произведений, он стал изучать пути развития абхазской литературы. В 1973 году был издан первый сборник критических статей Мушни Ласуриа под названием "Границы слова". С тех пор автор выпустил множество сборников стихотворений и сборников литературно-критических статей.Сегодня Мушни Ласуриа возглавляет отдел литературы Абхазского института гуманитарных исследований, руководит Ассоциацией писателей, а также продолжает свою творческую деятельность.Мушни Ласуриа еще и талантливый переводчик. В списке его переводов роман Александра Пушкина "Евгений Онегин", поэмы Михаила Лермонтова, "Новый Завет" и множество стихотворений зарубежных классиков. Кроме того, он является составителем двухтомника "Антология абхазской поэзии", заведующим отделом литературы АбИГИ, редактором журнала "Акуа" и газеты "Созвездие".В 2010 году президент России наградил Мушни Ласуриа медалью А.С. Пушкина за перевод на абхазский язык романа "Евгений Онегин". Поэт награжден и другими орденами и медалями, в том числе "Знаком почета", "Ахьдз-Апша" I степени.Мушни Ласуриа – действительный член Академии наук Абхазии, кандидат филологических наук, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели, лауреат Всероссийской премии имени Антона Дельвига, член Союза писателей Абхазии, Союза писателей СССР, Союза писателей России, президент Ассоциации писателей Абхазии.Несмотря на почтенный возраст, он продолжает активно заниматься творчеством. В 2020 году вышла в свет поэма автора "Звезда рассвета", повествующая, в том числе, об истории христианства в Абхазии. Поэма была переведена на русский язык, а одна из ее глав, "Молитва", как самостоятельное литературное произведение была удостоена премии имени Вадима Кожинова от журнала "Наш современник".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/kruglye-daty-kakie-sobytiya-otmetit-abkhaziya-v-2023-godu-1043559817.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20180116/nas-svela-medeya-kak-ya-poznakomilas-s-mushni-lasuriya-1022911916.html

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