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Первый этап ремонта в Сухумском музучилище завершен
Первый этап ремонта в Сухумском музучилище завершен
На проведение ремонтных работ в Сухумском государственном музыкальном училище понадобилось около полугода. 16.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-16T09:00+0300
2023-01-16T09:00+0300
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СУХУМ, 16 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Первый этап ремонта в здании Сухумского музыкального училища завершен, рассказал корреспонденту Sputnik директор подрядной организации ООО "Строймонтаж" Рустам Цвейба.По словам Цвейба, двери в кабинеты, которые еще предстоит установить, нестандартны по форме и узору по дереву, и потому изготавливаются на заказ на одном из краснодарских заводов. Доставку ожидают в следующем месяце.Ремонтные работы в Сухумском музыкальном училище начались около полугода назад по поручению правительства Абхазии. Государство выделило на это 5,7 миллиона рублей.Сухумское государственное музыкальное училище имени Алексея Чичба основано в 1930 году как Абхазский государственный музыкальный техникум. Это было первое музыкальное учебное заведение в Абхазии. Благодаря блестящему педагогическому составу музыкальный техникум стал центром музыкальной культуры, а также кузницей профессиональных кадров.В 1933 году в стенах техникума появился первый симфонический оркестр, государственный квартет Абхазии, оркестр народных инструментов. В 2002 году училищу присвоили имя известного абхазского композитора Алексея Чичба.Сегодня в музыкальном училище функционируют отделения: фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, духовые инструменты, вокал, хоровое дирижирование, теория музыки, народное хоровое творчество, музыкальное искусство эстрады.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/raboty-finansiruemye-iz-respublikanskogo-byudzheta-obsudili-v-kabmine-abkhazii-1042312324.html
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абхазия, новости
Первый этап ремонта в Сухумском музучилище завершен
09:00 16.01.2023 (обновлено: 10:10 16.01.2023)
На проведение ремонтных работ в Сухумском государственном музыкальном училище понадобилось около полугода.
СУХУМ, 16 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Первый этап ремонта в здании Сухумского музыкального училища завершен, рассказал корреспонденту Sputnik директор подрядной организации ООО "Строймонтаж" Рустам Цвейба.
"Все строительные работы в рамках первого этапа завершены. Осталось лишь установить пять деревянных дверей. Во втором этапе будут отремонтированы классы на втором этаже уже в этом году. Ремонт в бюджет заложен", - уточнил он.
По словам Цвейба, двери в кабинеты, которые еще предстоит установить, нестандартны по форме и узору по дереву, и потому изготавливаются на заказ на одном из краснодарских заводов. Доставку ожидают в следующем месяце.
Ремонтные работы в Сухумском музыкальном училище начались около полугода назад по поручению правительства Абхазии. Государство выделило на это 5,7 миллиона рублей.
Сухумское государственное музыкальное училище имени Алексея Чичба основано в 1930 году как Абхазский государственный музыкальный техникум. Это было первое музыкальное учебное заведение в Абхазии. Благодаря блестящему педагогическому составу музыкальный техникум стал центром музыкальной культуры, а также кузницей профессиональных кадров.
В 1933 году в стенах техникума появился первый симфонический оркестр, государственный квартет Абхазии, оркестр народных инструментов. В 2002 году училищу присвоили имя известного абхазского композитора Алексея Чичба.
Сегодня в музыкальном училище функционируют отделения: фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, духовые инструменты, вокал, хоровое дирижирование, теория музыки, народное хоровое творчество, музыкальное искусство эстрады.