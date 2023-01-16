https://sputnik-abkhazia.ru/20230116/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-17-yanvarya-1043646640.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 января

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 января

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием отрога атлантического циклона. 16.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-16T19:17+0300

2023-01-16T19:17+0300

2023-01-16T19:17+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0c/1043564152_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8833f3637fd0fa701c2509cf754e8964.jpg

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Во вторник, 17 января, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в норме. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +8°С до +13°С. Температура морской воды +10°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-80%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии, абхазия