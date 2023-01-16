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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 января
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 января
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием отрога атлантического циклона. 16.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-16T19:17+0300
2023-01-16T19:17+0300
2023-01-16T19:17+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Во вторник, 17 января, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в норме. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +8°С до +13°С. Температура морской воды +10°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-80%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 января
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием отрога атлантического циклона.
СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Во вторник, 17 января, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление в норме.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.