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Скончалась Джина Лоллобриджида
Скончалась Джина Лоллобриджида
Знаменитая итальянская актриса, считавшаяся одной из самых красивых женщин эпохи Золотого века кино, ушла из жизни в возрасте 95 лет. 16.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-16T15:15+0300
2023-01-16T15:15+0300
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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида скончалась на 96-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной телеканал Rainews24.Первый крупный успех в большом кино Лоллобриджиде принесла главная роль Аделины в картине знаменитого французского кинорежиссёра Кристиана-Жака "Фанфан-тюльпан". Фильм получил призы Каннского и Берлинского кинофестивалей, сделав исполнителей главных ролей популярными.Еще одна известная ее роль, которую киноманы помнят до сих пор - роль Эсмеральды в драме Жана Деланнуа "Собор парижской Богоматери". Помимо съемок в кино, Лоллобриджида всерьез занималась фотожурналистикой и скульптурой, а в 1999 году даже баллотировалась в Европарламент от итальянской левоцентристской партии "Демократы". Последние годы актриса жила на собственной вилле в Италии, занималась садом, музыкой, скульптурой
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новости, в мире, кино
Скончалась Джина Лоллобриджида
15:15 16.01.2023 (обновлено: 15:39 16.01.2023)
Знаменитая итальянская актриса, считавшаяся одной из самых красивых женщин эпохи Золотого века кино, ушла из жизни в возрасте 95 лет.
СУХУМ, 16 янв - Sputnik.
Знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида скончалась на 96-м году жизни, сообщает РИА Новости
со ссылкой на новостной телеканал Rainews24.
Луиджина Лоллобриджида, ставшая известной как Джина, родилась 4 июля 1927 года в итальянской коммуне Субиако.
Первый крупный успех в большом кино Лоллобриджиде принесла главная роль Аделины в картине знаменитого французского кинорежиссёра Кристиана-Жака "Фанфан-тюльпан". Фильм получил призы Каннского и Берлинского кинофестивалей, сделав исполнителей главных ролей популярными.
Еще одна известная ее роль, которую киноманы помнят до сих пор - роль Эсмеральды в драме Жана Деланнуа "Собор парижской Богоматери".
Помимо съемок в кино, Лоллобриджида всерьез занималась фотожурналистикой и скульптурой, а в 1999 году даже баллотировалась в Европарламент от итальянской левоцентристской партии "Демократы".
Последние годы актриса жила на собственной вилле в Италии, занималась садом, музыкой, скульптурой