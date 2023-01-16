https://sputnik-abkhazia.ru/20230116/skonchalas-dzhina-lollobridzhida-1043644481.html

Скончалась Джина Лоллобриджида

Скончалась Джина Лоллобриджида

Знаменитая итальянская актриса, считавшаяся одной из самых красивых женщин эпохи Золотого века кино, ушла из жизни в возрасте 95 лет. 16.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-16T15:15+0300

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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида скончалась на 96-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной телеканал Rainews24.Первый крупный успех в большом кино Лоллобриджиде принесла главная роль Аделины в картине знаменитого французского кинорежиссёра Кристиана-Жака "Фанфан-тюльпан". Фильм получил призы Каннского и Берлинского кинофестивалей, сделав исполнителей главных ролей популярными.Еще одна известная ее роль, которую киноманы помнят до сих пор - роль Эсмеральды в драме Жана Деланнуа "Собор парижской Богоматери". Помимо съемок в кино, Лоллобриджида всерьез занималась фотожурналистикой и скульптурой, а в 1999 году даже баллотировалась в Европарламент от итальянской левоцентристской партии "Демократы". Последние годы актриса жила на собственной вилле в Италии, занималась садом, музыкой, скульптурой

https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/umerla-inna-churikova--1043605376.html

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