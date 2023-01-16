https://sputnik-abkhazia.ru/20230116/sochinskie-aviatory-poprosili-razresheniya-trenirovatsya-v-aeroportu-sukhuma-1043646421.html

Сочинские авиаторы попросили разрешения тренироваться в аэропорту Сухума

Сочинские авиаторы попросили разрешения тренироваться в аэропорту Сухума

Заниматься спортом в Сочи авиаторы не могут, так как из-за близости к зоне спецоперации на Украине полеты могут быть небезопасными. 16.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-16T18:13+0300

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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Представители клуба сверхлегкой авиации "Пластунка" попросили депутата Госдумы Константина Затулина посодействовать в получении разрешения на проведение тренировок в сухумском аэропорту имени Владислава Ардзинба. Об этом Затулин сообщил в своем Telegram-канале.Из-за близости Краснодарского края к зоне проведения военной спецоперации на Украине, в Сочи, как и в других регионах, действуют ограничения на использование летательной техники. По этой же причине ограничены полеты в 11 российских аэропортов юга и центральной части России - Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ограничения были введены 24 февраля и с тех пор не раз продлевались Росавиацией.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/aeroport-sukhuma-kogda-vozobnovitsya-aviasoobschenie-s-abkhaziey-1043149763.html

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