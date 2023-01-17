https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/bzhaniya-provel-soveschanie-po-voprosam-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-1043664504.html

Бжания провел совещание по вопросам социально-экономического развития

Бжания провел совещание по вопросам социально-экономического развития

Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание по вопросам социально-экономического развития республики. 17.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-17T14:45+0300

2023-01-17T14:45+0300

2023-01-17T16:50+0300

в абхазии

аслан бжания

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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Аслан Бжания в январские праздники провел встречи с высокопоставленными российскими чиновниками. Об этом он сообщил на еженедельном совещании по вопросам социально-экономического развития. На встречах обсуждали подписание межправительственного соглашения об инвестиционной деятельности российских компаний в Абхазии, договора об избежании двойного налогообложения, вопросы аэропорта и газификации.Кроме того, Бжания сообщил о встрече в Посольстве Абхазии в России с бизнесменами – уроженцами Абхазии."Мы договорились провести подобную встречу и здесь. Нам нужна их поддержка, в том числе профессиональная", – сказал Бжания.Он подчеркнул необходимость конструктивного взаимодействия между правительством, парламентским комитетом по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам и комитетом по экономической политике и реформам.Глава государства отметил необходимость подвести итоги 2022 года. Он поручил премьер-министру провести расширенное совещание с участием глав администраций городов и районов страны.А также поручил собрать объективную информацию по тому, что было сделано властью и какие планы на 2023 год.На совещании обсуждался и вопрос строительства в Гагре спорткомплекса. Проект реализуется частными лицами, он будет передан в дар государству.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/bzhaniya-vstretilsya-s-predstavitelyami-rossiyskogo-biznes-soobschestva--1043308323.html

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