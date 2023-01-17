https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/bzhaniya-provel-soveschanie-po-voprosam-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-1043664504.html
Бжания провел совещание по вопросам социально-экономического развития
Бжания провел совещание по вопросам социально-экономического развития
Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание по вопросам социально-экономического развития республики. 17.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-17T14:45+0300
2023-01-17T14:45+0300
2023-01-17T16:50+0300
в абхазии
аслан бжания
абхазия
политика
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/0a/1042564166_200:85:1419:771_1920x0_80_0_0_a2d8f47b1fa49080f87cc5f191ef8a5f.jpg
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Аслан Бжания в январские праздники провел встречи с высокопоставленными российскими чиновниками. Об этом он сообщил на еженедельном совещании по вопросам социально-экономического развития. На встречах обсуждали подписание межправительственного соглашения об инвестиционной деятельности российских компаний в Абхазии, договора об избежании двойного налогообложения, вопросы аэропорта и газификации.Кроме того, Бжания сообщил о встрече в Посольстве Абхазии в России с бизнесменами – уроженцами Абхазии."Мы договорились провести подобную встречу и здесь. Нам нужна их поддержка, в том числе профессиональная", – сказал Бжания.Он подчеркнул необходимость конструктивного взаимодействия между правительством, парламентским комитетом по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам и комитетом по экономической политике и реформам.Глава государства отметил необходимость подвести итоги 2022 года. Он поручил премьер-министру провести расширенное совещание с участием глав администраций городов и районов страны.А также поручил собрать объективную информацию по тому, что было сделано властью и какие планы на 2023 год.На совещании обсуждался и вопрос строительства в Гагре спорткомплекса. Проект реализуется частными лицами, он будет передан в дар государству.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/bzhaniya-vstretilsya-s-predstavitelyami-rossiyskogo-biznes-soobschestva--1043308323.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/0a/1042564166_219:51:1399:936_1920x0_80_0_0_113e046872680fbe18c347922c6bb7d8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аслан бжания, абхазия, политика, экономика
аслан бжания, абхазия, политика, экономика
Бжания провел совещание по вопросам социально-экономического развития
14:45 17.01.2023 (обновлено: 16:50 17.01.2023)
Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание по вопросам социально-экономического развития республики.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Аслан Бжания в январские праздники провел встречи с высокопоставленными российскими чиновниками. Об этом он сообщил на еженедельном совещании по вопросам социально-экономического развития.
На встречах обсуждали подписание межправительственного соглашения об инвестиционной деятельности российских компаний в Абхазии, договора об избежании двойного налогообложения, вопросы аэропорта и газификации.
Кроме того, Бжания сообщил о встрече в Посольстве Абхазии в России с бизнесменами – уроженцами Абхазии.
"Мы договорились провести подобную встречу и здесь. Нам нужна их поддержка, в том числе профессиональная", – сказал Бжания.
Он подчеркнул необходимость конструктивного взаимодействия между правительством, парламентским комитетом по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам и комитетом по экономической политике и реформам.
Глава государства отметил необходимость подвести итоги 2022 года. Он поручил премьер-министру провести расширенное совещание с участием глав администраций городов и районов страны.
А также поручил собрать объективную информацию по тому, что было сделано властью и какие планы на 2023 год.
"Этот год будет решающим в том смысле, что прошедшие два года мы проводили масштабную подготовительную работу. В основном это было связано с созданием базовых документов, в том числе межправительственных по крупным проектам, которые в этом году должны перейти в практическую плоскость. Надо информировать общество о том, какие у нас могут быть приоритеты, точки роста, а также обозначить болевые точки, какие проблемы нам не удалось решить", – отметил Бжания.
На совещании обсуждался и вопрос строительства в Гагре спорткомплекса. Проект реализуется частными лицами, он будет передан в дар государству.