https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/glava-mid-monitoring-deyatelnosti-npo-abkhazii-prodolzhaetsya-1043669184.html
Глава МИД: мониторинг деятельности НПО в Абхазии продолжается
Глава МИД: мониторинг деятельности НПО в Абхазии продолжается
Мониторинг деятельности неправительственных организаций и агентств, действующих в Абхазии, был начат МИДом и Службой госбезопасности по поручению президента... 17.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-17T18:30+0300
2023-01-17T18:30+0300
2023-01-17T18:52+0300
в абхазии
мид абхазии
инал ардзинба
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политика
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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Мониторинг деятельности неправительственных организаций, начатый МИД Абхазии и Службой госбезопасности по поручению президента, продолжается, заявил Sputnik министр иностранных дел республики Инал Ардзинба.“По поручению главы государства продолжается мониторинг деятельности неправительственных организаций и агентств ООН, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Абхазия. Сегодня состоялось очередное совещание с представителями указанных организаций. Имея в виду усиленный контроль за деятельностью этих организаций в прошедшем году, удалось добиться большей прозрачности и отчетности при реализации западных проектов на территории Республики Абхазия”, - отметил Ардзинба.По его словам, за 2022 год МИД совместно со Службой госбезопасности выявили ряд нарушений, которые получили “адекватные меры реагирования”. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что они намерены продолжать работу в этом направлений, пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела суверенной Абхазии, а также не допускать реализацию проектов, нацеленных на неспешное стратегическое продвижение политики Грузии в Абхазии. При этом искренняя и бескорыстная помощь населению всегда будет получать поддержку со стороны государства.Ардзинба напомнил, что именно страны Запада и международные НПО изолируют Абхазию, стараются блокировать ее голос на международной арене. Поэтому, как пояснил министр, “превентивная работа” по мониторингу деятельности НПО будет продолжена.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/mid-abkhazii-i-predstaviteli-npo-budut-sotrudnichat-pri-opredelenii-prioritetnykh-proektov-1043664987.html
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мид абхазии, инал ардзинба, оон, политика
мид абхазии, инал ардзинба, оон, политика
Глава МИД: мониторинг деятельности НПО в Абхазии продолжается
18:30 17.01.2023 (обновлено: 18:52 17.01.2023)
Мониторинг деятельности неправительственных организаций и агентств, действующих в Абхазии, был начат МИДом и Службой госбезопасности по поручению президента страны.
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Мониторинг деятельности неправительственных организаций, начатый МИД Абхазии и Службой госбезопасности по поручению президента, продолжается, заявил Sputnik министр иностранных дел республики Инал Ардзинба.
“По поручению главы государства продолжается мониторинг деятельности неправительственных организаций и агентств ООН, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Абхазия. Сегодня состоялось очередное совещание с представителями указанных организаций. Имея в виду усиленный контроль за деятельностью этих организаций в прошедшем году, удалось добиться большей прозрачности и отчетности при реализации западных проектов на территории Республики Абхазия”, - отметил Ардзинба.
По его словам, за 2022 год МИД совместно со Службой госбезопасности выявили ряд нарушений, которые получили “адекватные меры реагирования”.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что они намерены продолжать работу в этом направлений, пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела суверенной Абхазии, а также не допускать реализацию проектов, нацеленных на неспешное стратегическое продвижение политики Грузии в Абхазии.
При этом искренняя и бескорыстная помощь населению всегда будет получать поддержку со стороны государства.
“Однако мировой опыт дает ясное представление о том, что преимущественно именно международные НПО могут стать источником дестабилизации ситуации в стране, распространения, так называемых, западных ценностей, которые в значительной степени противоречат традиционным ценностям национальной идентичности, исторической судьбе нашего народа”, - отметил министр иностранных дел республики.
Ардзинба напомнил, что именно страны Запада и международные НПО изолируют Абхазию, стараются блокировать ее голос на международной арене. Поэтому, как пояснил министр, “превентивная работа” по мониторингу деятельности НПО будет продолжена.