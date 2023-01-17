https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/mid-abkhazii-i-predstaviteli-npo-budut-sotrudnichat-pri-opredelenii-prioritetnykh-proektov-1043664987.html
МИД Абхазии и представители НПО будут сотрудничать при определении приоритетных проектов
МИД Абхазии и представители НПО будут сотрудничать при определении приоритетных проектов
Представители НПО выступили с докладами об итогах деятельности за 2022 год и рассказали о предстоящих планах. 17.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-17T15:55+0300
2023-01-17T15:55+0300
2023-01-17T16:28+0300
в абхазии
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с представителями международных неправительственных организаций, действующих в республике. На встрече обсуждали различные аспекты двустороннего взаимодействия. Была достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере определения приоритетных направлений проектов МНПО. Кроме того, стороны отметили важность соблюдения исключительно гуманитарного подхода при осуществлении деятельности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/glava-mid-abkhazii-prokommentiroval-situatsiyu-v-regione-politiku-zapada-i-rabotu-npo-1041654888.html
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инал ардзинба, мид абхазии, абхазия, политика, политика
инал ардзинба, мид абхазии, абхазия, политика, политика
МИД Абхазии и представители НПО будут сотрудничать при определении приоритетных проектов
15:55 17.01.2023 (обновлено: 16:28 17.01.2023)
Представители НПО выступили с докладами об итогах деятельности за 2022 год и рассказали о предстоящих планах.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с представителями международных неправительственных организаций, действующих в республике.
На встрече обсуждали различные аспекты двустороннего взаимодействия. Была достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере определения приоритетных направлений проектов МНПО.
Кроме того, стороны отметили важность соблюдения исключительно гуманитарного подхода при осуществлении деятельности.