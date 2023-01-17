https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/gumanitarnaya-missiya-kak-rossiyskie-sootechestvenniki-v-abkhazii-pomogayut-donbassu-1043661239.html
Гуманитарная миссия: как российские соотечественники в Абхазии помогают Донбассу
Гуманитарная миссия: как российские соотечественники в Абхазии помогают Донбассу
В информационном агентстве Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция Единого общественного штаба поддержки Донбасса. Спикеры подвели итоги деятельности за 2022... 17.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-17T14:00+0300
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СУХУМ, 17 янв– Sputnik, Бадрак Авидзба. Прошлый 2022 год начался с поездки к детям на Донбасс, подарки из республики раздали на Рождество и Старый Новый год, рассказал на пресс-конференции в Sputnik войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии Вадим Мироненко.Кроме того, представители организации собирали подписи и проводили опросы о том, как население Абхазии относится к признанию ДНР и ЛНР.Говоря об участии выходцев из Абхазии в специальной военной операции на Донбассе, Владимир Мироненко отметил, что люди туда едут убежденные в справедливости решения руководства России и у кого есть сильный дух. "Очень жаль наших ребят, наших братьев, к сожалению, это война, где льется кровь", – подчеркнул Вадим Мироненко.Кроме того, он рассказал, что Черноморское казачье войско Абхазии неоднократно обращалось к руководству Абхазии с просьбой наградить бойцов, погибших с 2014 по 2022 год за защиту Донбасса. По его словам, этот вопрос находится на определенной стадии решения. Организация помогает не только Донбассу, но и населению Абхазии, рассказал он.В 2023 году организация продолжит свою гуманитарную миссию, в ближайшее время будет отправлен очередной гуманитарный конвой на территорию Донбасса, добавил он.Председатель Русской общины Абхазии Роман Рязанцев в свою очередь сказал, что организация уже не первый год совместно с Черноморским казачьим войском участвует в работе по поддержке Донбасса."На мне лежит миссия взаимодействия с бизнес-сообществом, мы получили очень хороший отклик за предыдущий год. Различные организации многократно оказывают помощь, я бы хотел выделить Амру Григорьевну Ануа – директора Сухумского пивзавода, которая многократно оказывала конкретную помощь, чтобы гуманитарные грузы могли проехать", – сказал Рязанцев.Также он поблагодарил директора пансионата "Самшитовая роща", компанию "Апсны-Ойл" за предоставление топлива.Рязанцев выразил уверенность в том, что в 2023 году можно заключать различные договоры, строить планы на взаимодействие в сфере культуры, образования, спорта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/v-abkhazii-prostilis-s-pogibshem-na-donbasse-dobrovoltsem-1043501719.html
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пресс-центр , абхазия, донбасс
Гуманитарная миссия: как российские соотечественники в Абхазии помогают Донбассу
14:00 17.01.2023 (обновлено: 14:23 17.01.2023)
В информационном агентстве Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция Единого общественного штаба поддержки Донбасса. Спикеры подвели итоги деятельности за 2022 год и рассказали о планах на будущее.
СУХУМ, 17 янв– Sputnik, Бадрак Авидзба. Прошлый 2022 год начался с поездки к детям на Донбасс, подарки из республики раздали на Рождество и Старый Новый год, рассказал на пресс-конференции в Sputnik войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии Вадим Мироненко.
"Мы повезли детям подарки на Рождество, получилось поехать и на Старый Новый год. Это были первые две акции в прошлом году. С того момента, каждые две недели мы бываем в основном в ДНР, помогаем населению – детям, беженцам, вынужденным переселенцам, военным", – подчеркнул он.
Кроме того, представители организации собирали подписи и проводили опросы о том, как население Абхазии относится к признанию ДНР и ЛНР.
Говоря об участии выходцев из Абхазии в специальной военной операции на Донбассе, Владимир Мироненко отметил, что люди туда едут убежденные в справедливости решения руководства России и у кого есть сильный дух.
"Очень жаль наших ребят, наших братьев, к сожалению, это война, где льется кровь", – подчеркнул Вадим Мироненко.
Кроме того, он рассказал, что Черноморское казачье войско Абхазии неоднократно обращалось к руководству Абхазии с просьбой наградить бойцов, погибших с 2014 по 2022 год за защиту Донбасса. По его словам, этот вопрос находится на определенной стадии решения.
Организация помогает не только Донбассу, но и населению Абхазии, рассказал он.
"Мы завезли 450 комплектов школьной формы учебным учреждениям республики, в том числе Очамчырскому лицею-интернату", – говорит Мироненко
В 2023 году организация продолжит свою гуманитарную миссию, в ближайшее время будет отправлен очередной гуманитарный конвой на территорию Донбасса, добавил он.
Председатель Русской общины Абхазии Роман Рязанцев в свою очередь сказал, что организация уже не первый год совместно с Черноморским казачьим войском участвует в работе по поддержке Донбасса.
"На мне лежит миссия взаимодействия с бизнес-сообществом, мы получили очень хороший отклик за предыдущий год. Различные организации многократно оказывают помощь, я бы хотел выделить Амру Григорьевну Ануа – директора Сухумского пивзавода, которая многократно оказывала конкретную помощь, чтобы гуманитарные грузы могли проехать", – сказал Рязанцев.
Также он поблагодарил директора пансионата "Самшитовая роща", компанию "Апсны-Ойл" за предоставление топлива.
Рязанцев выразил уверенность в том, что в 2023 году можно заключать различные договоры, строить планы на взаимодействие в сфере культуры, образования, спорта.