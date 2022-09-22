https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/glava-mid-abkhazii-prokommentiroval-situatsiyu-v-regione-politiku-zapada-i-rabotu-npo-1041654888.html

Глава МИД Абхазии прокомментировал ситуацию в регионе, политику Запада и работу НПО

Глава МИД Абхазии прокомментировал ситуацию в регионе, политику Запада и работу НПО

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба прокомментировал международную обстановку, политику Запада против России и деструктивную роль неправительственной... 22.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-22T20:50+0300

2022-09-22T20:50+0300

2022-09-22T20:50+0300

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Бадрак Авидзба, SputnikО международной обстановкеМинистр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба рассказал, что в связи со сложной международной обстановкой, внешнеполитическое ведомство в активном режиме проводит совещания и консультации, на которых внимательно рассматривает текущие вызовы и угрозы стабильности и возможные сценарии реагирования на действия оппонентов и противников."По поручению главы государства Аслана Георгиевича Бжания, осуществляем сбор и анализ данных о процессах, происходящих в регионе, проводим предметный мониторинг ситуации. Сегодня в евразийском пространстве повышенная геополитическая напряженность, ключевой точкой напряжения остается безусловно Донбасс и Украина. Кроме того, беспокойство вызывает недавний приграничный конфликт между Арменией и Азербайджаном, ситуация в Нагорном Карабахе, а также приграничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном", - подчеркнул он.Министр добавил, что вокруг России последовательно создается так называемое "огненное кольцо".В продолжении он сказал, что Соединенные штаты Америки никогда не скрывали своих истинных устремлений по отношению к России и евразийскому региону. Ардзинба напомнил, что бывший помощник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский открыто писал об исключительности США, сохранение американской гегемонии через попытки ослабить Россию посредством дестабилизации обстановки в Евразии.Соединенные штаты Америки добиваются своих целей прежде всего с помощью так называемой "мягкой силы", подчеркнул дипломат.Ровно такие сценарии, продолжил Ардзинба, были организованы в Грузии, на Украине, во многих других странах.О методах дестабилизацииКлючевую роль в организации работы, направленной на дестабилизацию внутриполитической обстановки в странах, неизменно играет Госдепартамент Соединенных штатов Америки, посольства США, а также организация USAID - Агентство США по международному развитию - это высший федеральный орган США, отвечающий за помощь за рубежом, сказал Инал Ардзинба.В целях сдерживания России американцы поддержали государственный переворот на Украине, страна попала под внешнее управление и по указке США саботировала Минские соглашения, в которых была заложена поэтапная процедура по урегулированию конфликта, подчеркнул Инал Ардзинба."Но Вашингтон для Киева выбрал другую стратегию – войну на истощение. Конфликт на Донбассе длился восемь лет, унес тысячи мирных жизней. В результате манипуляции запада с Украиной привели к необходимости проведения специальной военной операции для защиты людей на Донбассе – это была вынужденная мера", - сказал министр.Посольство США и организация USAID активно работает и в Грузии, в августе руководителем миссии на Кавказе был назначен Джон Пеннелл, который хорошо известен по работе на постсоветском пространстве, представлял организацию на Украине, заметил Ардзинба.После назначения Пеннелла наблюдается активизация работы по реализации государственной стратегии грузинского правительства "Вовлечение путем сотрудничества" от 2010 года."Запад реализует на нашей территории свою традиционную стратегию – в Абхазии проводятся тренинги, семинары по толерантности и гендерному равенству, организуются конференции в третьих странах с участием специалистов Абхазии и Грузии по самым разным вопросам, делается все, чтобы интегрировать нас с Грузией, следовательно достичь цели программы "Вовлечение путем сотрудничества", - сказал Ардзинба.Министр отметил, что уже несколько лет по инициативе Фонда Бергхофа организуюются встречи и онлайн дискуссии между молодежью Абхазии и Грузии с целью установления прямого диалога между ними по теме так называемого прощения и примирения после войны.Инал Ардзинба подчеркнул, что Фонд Бергхофа не имеет правовых оснований для работы в Абхазии – организация не имеет даже регистрации в республике, а учредителями и партнерами фонда являются министерство иностранных дел ФРГ, Всемирный банк и другие структуры, вовлеченные в реализации политики изоляции Абхазии.Также Инал Ардзинба рассказал об итогах экспертизы, проведенной в Москве, электронных приборов, которые были расставлены по территории Абхазии западными НПО, с целью сбора информации о якобы климатических изменениях в Абхазии. Результаты исследования показали, что данные приборы располагают возможностями проведения разведки.В связи с этим принято решение о том, чтобы работа этого оборудования в Абхазии была приостановлена, сообщил министр.

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