https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/morskie-marshrutki-planiruyut-zapustit-v-sochi-1043652485.html

Морские маршрутки планируют запустить в Сочи

Морские маршрутки планируют запустить в Сочи

Морские маршрутки были запущены в Сочи в совестное время, они связывали районы курорта и соседние города. 17.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-17T08:55+0300

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сочи

черное море

туристы

общество

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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Морские маршрутки планируют запустить после строительства яхтенных марин в Сочи, об этом РИА Новости рассказала член Союза архитекторов России, гендиректор ГК "Альянс Марин Групп" Ольга Шебзухова.Морское такси является важнейшей частью пассажирского каботажного сообщения и создание марин важно потому, что только они могут обеспечить безопасную высадку и посадку пассажиров в случае возникновении неблагоприятных погодных условий - волнения на море", - сказала Шебзухова.По ее словам, может возникнуть ряд сложностей: отсутствие нормативной базы по размещению заправочных станций для маломерных судов в маринах, ограничение прибрежного судоходства в части оформления судозаходов, а также высокая стоимость реализации проекта. Шебзухова ответила, что заинтересованные инвесторы сейчас ожидают вовлечения в сферу государства в форме преференций.Запущенные во времена СССР морские маршрутки связывали районы курорта и соседние города. В 90-х годах пассажирское сообщение сократилось, со временем морские маршрутки исчезли. Морское такси в мае прошлого года запустили между Сочи и Сухумом. Туристический теплоход "Грифон" должен был ходить из Сочи в порт Сухума и обратно с мая по октябрь. Однако в августе 2022 года рейсы были приостановлены по техническим причинам.

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