https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-18-yanvarya-1043669462.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 января

Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 января

Погоду на черноморском побережье Абхазии будет определять область повышенного атмосферного давления. 17.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-17T19:18+0300

2023-01-17T19:18+0300

2023-01-17T19:18+0300

в абхазии

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0f/1043139560_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0933004fb9a3a063dc0688077c580458.jpg

СУХУМ, 17 янв - Sputnik. В среду, 18 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии