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Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 января
Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 января
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет определять область повышенного атмосферного давления. 17.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-17T19:18+0300
2023-01-17T19:18+0300
2023-01-17T19:18+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. В среду, 18 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 января
Погоду на черноморском побережье Абхазии будет определять область повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. В среду, 18 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.