https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/rossiyskie-voennye-v-abkhazii-otmetyat-prazdnik-krescheniya-1043654859.html
Российские военные в Абхазии отметят праздник Крещения
Российские военные в Абхазии отметят праздник Крещения
Рядом с купелями оборудуют отапливаемые армейские палатки, будут дежурить специалисты медицинской службы. 17.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-17T10:45+0300
2023-01-17T10:45+0300
2023-01-17T10:55+0300
в абхазии
юво
крещение господне
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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии совершат обряд омовения в святой воде в день празднования Крещения Господня, сообщает пресс-служба ЮВО. Обряд омовения в святой воде будут совершать в установленных купелях.Крещенские купания будут организованы на прибрежной части соединения ЮВО на берегу Черного моря.Для военнослужащих оборудуют отапливаемые армейские палатки, будут дежурить специалисты медицинской службы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230115/kreschenskie-bogosluzheniya-proydut-vo-vsekh-deystvuyuschikh-khramakh-abkhazii-1043617661.html
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юво, крещение господне, абхазия
юво, крещение господне, абхазия
Российские военные в Абхазии отметят праздник Крещения
10:45 17.01.2023 (обновлено: 10:55 17.01.2023)
Рядом с купелями оборудуют отапливаемые армейские палатки, будут дежурить специалисты медицинской службы.
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии совершат обряд омовения в святой воде в день празднования Крещения Господня, сообщает пресс-служба ЮВО.
Все желающие смогут принять участие в праздничном богослужении в Войсковом храме (в честь святителя Николая) военной базы, после чего совершить обряд омовения.
Обряд омовения в святой воде будут совершать в установленных купелях.
Крещенские купания будут организованы на прибрежной части соединения ЮВО на берегу Черного моря.
Для военнослужащих оборудуют отапливаемые армейские палатки, будут дежурить специалисты медицинской службы.