https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/rossiyskie-voennye-v-abkhazii-otmetyat-prazdnik-krescheniya-1043654859.html

Российские военные в Абхазии отметят праздник Крещения

Российские военные в Абхазии отметят праздник Крещения

Рядом с купелями оборудуют отапливаемые армейские палатки, будут дежурить специалисты медицинской службы. 17.01.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

юво

крещение господне

абхазия

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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии совершат обряд омовения в святой воде в день празднования Крещения Господня, сообщает пресс-служба ЮВО. Обряд омовения в святой воде будут совершать в установленных купелях.Крещенские купания будут организованы на прибрежной части соединения ЮВО на берегу Черного моря.Для военнослужащих оборудуют отапливаемые армейские палатки, будут дежурить специалисты медицинской службы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230115/kreschenskie-bogosluzheniya-proydut-vo-vsekh-deystvuyuschikh-khramakh-abkhazii-1043617661.html

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