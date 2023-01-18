https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/lavrov-evrosoyuz-polnostyu-podchinilsya-diktatu-ssha-1043674671.html

Лавров: Евросоюз полностью подчинился диктату США

Лавров: Евросоюз полностью подчинился диктату США

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе... 18.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-18T12:05+0300

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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Апофеозом подчинения Евросоюза США стало подписание третьей совместной декларации ЕС-НАТО о сотрудничестве, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров."Евросоюз, я думаю, тут нет нужды долго об этом говорить, полностью подчинился американскому диктату, и апофеозом этого процесса, который назревал несколько лет, стало недавнее подписание 10 января совместной декларации НАТО и Европейского союза, в котором прямо сказано, что у НАТО и ЕС задача — использовать все политические, экономические и военные средства в интересах золотого миллиарда. Прямо так и сказал. В интересах нашего одного миллиарда граждан стран НАТО и Евросоюза", – сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.В совместной декларации о сотрудничестве стороны заявляют о намерении усилить сотрудничество, признавая НАТО "основой коллективной обороны и безопасности союзников", а также отмечают важную роль усиления европейской обороны в качестве дополнения общей безопасности всех стран альянса.Лавров также отметил, что западные страны, утверждающие, что не воюют на Украине с Россией, а просто помогают Киеву, лукавят.Министр вспомнил последнюю статью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, опубликованную несколько недель назад, в которой он четко обозначил, что происходящее на Украине – это "соперничество двух ядерных держав за контроль над этой территорией".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/lavrov-ekspansiya-nato-ostaetsya-glavnym-dvizhuschim-motivom-v-otnoshenii-rossii-i-drugikh-stran-1043006153.html

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сергей лавров, мид рф, россия, нато, европа