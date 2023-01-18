Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/lavrov-evrosoyuz-polnostyu-podchinilsya-diktatu-ssha-1043674671.html
Лавров: Евросоюз полностью подчинился диктату США
Лавров: Евросоюз полностью подчинился диктату США
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе... 18.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-18T12:05+0300
2023-01-18T12:39+0300
сергей лавров
мид рф
россия
нато
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/18/1042227456_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_84fc3ab828b682b08c88bcdb466f6c60.jpg
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Апофеозом подчинения Евросоюза США стало подписание третьей совместной декларации ЕС-НАТО о сотрудничестве, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров."Евросоюз, я думаю, тут нет нужды долго об этом говорить, полностью подчинился американскому диктату, и апофеозом этого процесса, который назревал несколько лет, стало недавнее подписание 10 января совместной декларации НАТО и Европейского союза, в котором прямо сказано, что у НАТО и ЕС задача — использовать все политические, экономические и военные средства в интересах золотого миллиарда. Прямо так и сказал. В интересах нашего одного миллиарда граждан стран НАТО и Евросоюза", – сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.В совместной декларации о сотрудничестве стороны заявляют о намерении усилить сотрудничество, признавая НАТО "основой коллективной обороны и безопасности союзников", а также отмечают важную роль усиления европейской обороны в качестве дополнения общей безопасности всех стран альянса.Лавров также отметил, что западные страны, утверждающие, что не воюют на Украине с Россией, а просто помогают Киеву, лукавят.Министр вспомнил последнюю статью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, опубликованную несколько недель назад, в которой он четко обозначил, что происходящее на Украине – это "соперничество двух ядерных держав за контроль над этой территорией".
https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/lavrov-ekspansiya-nato-ostaetsya-glavnym-dvizhuschim-motivom-v-otnoshenii-rossii-i-drugikh-stran-1043006153.html
россия
европа
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/18/1042227456_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_bb772fa55ecf26e000383ab9ce78f4ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сергей лавров, мид рф, россия, нато, европа
сергей лавров, мид рф, россия, нато, европа

Лавров: Евросоюз полностью подчинился диктату США

12:05 18.01.2023 (обновлено: 12:39 18.01.2023)
© Foto / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Ирана С. Лаврова и Х. А. Абдоллахиана
Встреча глав МИД РФ и Ирана С. Лаврова и Х. А. Абдоллахиана - Sputnik Абхазия, 1920, 18.01.2023
© Foto / Пресс-служба МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве.
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Апофеозом подчинения Евросоюза США стало подписание третьей совместной декларации ЕС-НАТО о сотрудничестве, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Евросоюз, я думаю, тут нет нужды долго об этом говорить, полностью подчинился американскому диктату, и апофеозом этого процесса, который назревал несколько лет, стало недавнее подписание 10 января совместной декларации НАТО и Европейского союза, в котором прямо сказано, что у НАТО и ЕС задача — использовать все политические, экономические и военные средства в интересах золотого миллиарда. Прямо так и сказал. В интересах нашего одного миллиарда граждан стран НАТО и Евросоюза", – сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Уганду - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2022
Лавров: экспансия НАТО остается главным движущим мотивом в отношении России и других стран
7 декабря 2022, 12:30
В совместной декларации о сотрудничестве стороны заявляют о намерении усилить сотрудничество, признавая НАТО "основой коллективной обороны и безопасности союзников", а также отмечают важную роль усиления европейской обороны в качестве дополнения общей безопасности всех стран альянса.
Лавров также отметил, что западные страны, утверждающие, что не воюют на Украине с Россией, а просто помогают Киеву, лукавят.

"Когда наши западные партнеры отрицают и с пеной у рта доказывают, что они с Россией не воюют, что они только помогают Украине справиться с "агрессией", восстановить свою территориальную целостность, они лукавят. Объемы поддержки однозначно свидетельствуют, что Запад поставил на эту войну против России очень многое", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.

Министр вспомнил последнюю статью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, опубликованную несколько недель назад, в которой он четко обозначил, что происходящее на Украине – это "соперничество двух ядерных держав за контроль над этой территорией".
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0