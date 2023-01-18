Лавров: Евросоюз полностью подчинился диктату США
12:05 18.01.2023 (обновлено: 12:39 18.01.2023)
© Foto / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Ирана С. Лаврова и Х. А. Абдоллахиана
© Foto / Пресс-служба МИД РФ/
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве.
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Апофеозом подчинения Евросоюза США стало подписание третьей совместной декларации ЕС-НАТО о сотрудничестве, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Евросоюз, я думаю, тут нет нужды долго об этом говорить, полностью подчинился американскому диктату, и апофеозом этого процесса, который назревал несколько лет, стало недавнее подписание 10 января совместной декларации НАТО и Европейского союза, в котором прямо сказано, что у НАТО и ЕС задача — использовать все политические, экономические и военные средства в интересах золотого миллиарда. Прямо так и сказал. В интересах нашего одного миллиарда граждан стран НАТО и Евросоюза", – сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.
"Евросоюз, я думаю, тут нет нужды долго об этом говорить, полностью подчинился американскому диктату, и апофеозом этого процесса, который назревал несколько лет, стало недавнее подписание 10 января совместной декларации НАТО и Европейского союза, в котором прямо сказано, что у НАТО и ЕС задача — использовать все политические, экономические и военные средства в интересах золотого миллиарда. Прямо так и сказал. В интересах нашего одного миллиарда граждан стран НАТО и Евросоюза", – сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.
В совместной декларации о сотрудничестве стороны заявляют о намерении усилить сотрудничество, признавая НАТО "основой коллективной обороны и безопасности союзников", а также отмечают важную роль усиления европейской обороны в качестве дополнения общей безопасности всех стран альянса.
Лавров также отметил, что западные страны, утверждающие, что не воюют на Украине с Россией, а просто помогают Киеву, лукавят.
"Когда наши западные партнеры отрицают и с пеной у рта доказывают, что они с Россией не воюют, что они только помогают Украине справиться с "агрессией", восстановить свою территориальную целостность, они лукавят. Объемы поддержки однозначно свидетельствуют, что Запад поставил на эту войну против России очень многое", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.
Министр вспомнил последнюю статью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, опубликованную несколько недель назад, в которой он четко обозначил, что происходящее на Украине – это "соперничество двух ядерных держав за контроль над этой территорией".