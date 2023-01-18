"Органист года" в Москве: Гаделия впервые дал сольный концерт в Большом зале
10:10 18.01.2023 (обновлено: 10:16 18.01.2023)
© SputnikВ рамках всероссийской премии "Органист года" сольный концерт органиста Луки Гаделия состоялся впервые в Большом зале Московской консерватории 17 января.
© Sputnik
Заслуженный артист Республики Абхазия Лука Гаделия стал лауреатом премии "Органист года" в номинации "Персона" в ноябре 2022 года.
МОСКВА, 18 янв – Sputnik, Анжелика Бения. В рамках всероссийской премии "Органист года" сольный концерт органиста Луки Гаделия состоялся впервые в Большом зале Московской консерватории 17 января.
Возможность сыграть на легендарном французском историческом органе — это специальный приз исполнителю от Московской консерватории, партнера премии.
Изюминка одного из самых известных концертных залов – единственный в мире полностью оригинальный концертный орган Кавайе-Коля.
Инструмент с грандиозным звуком, уникальным и интимным, обволакивающим тембром, отметил Гаделия.
"Так как это исторический инструмент, играть на нем было тяжело. Нужно было приложить массу усилий, чтобы продавить звук. Пришлось к нему приспособиться быстро за две с половиной репетиции. Впервые общался с ним так долго. Было тяжело и психологически. Большой зал консерватории – намоленная площадка. В моем представлении это что-то космическое, и выход в его зал должен быть максимально чистым. С одной стороны, это была благодарность и восторг, с другой – большая ответственность", – поделился он.
Главный редактор журнала "Музыкальная жизнь", соучредитель премии "Органист года", органный эксперт, профессор Евгения Кривицкая отметила, что вот уже третий раз в Большом зале московской консерватории в рамках премии показывают лучших органистов.
"В России профессия органист очень редкая, штучная. И премия призвана привлечь внимание к ней, повысить статус профессии. Право сыграть на легендарном органе предоставляется самым лучшим. Сегодня это наш лауреат Лука Гаделия", – сказала Кривицкая.
23 января 2022, 11:00
Лука Гаделия выступал как солист, а также в дуэте с солисткой Абхазской филармонии, лауреатом международных конкурсов сопрано Кристиной Эшба и Камерным хором Московской консерватории под руководством Александра Соловьева.
В концерте звучали сочинения зарубежных композиторов XVIII – XX столетий: Бах, Гендель, французские романтики – Видор, Гильман. Кристина Эшба продемонстрировала не только мастерство барочной певицы в ариях из опер Вивальди и Генделя, но и виртуозное владение бельканто: вместе с Камерным хором МГК и органом она исполнила знаменитую каватину "Casta Diva" из оперы "Норма" Беллини.
"Когда мне сообщили новость о том, что я буду петь в этом зале, не могу сказать, что первая моя реакция была испугом, это был трепет, приятное волнение. Такой большой программы в этом зале я еще ни разу не выносила. Я участвовала в сборных концертах на сцене Большого зала, но полную программу – такого еще никогда не было. Я готовилась всеми физическими и моральными силами", – поделилась Эшба.
Советник посольства Республики Абхазия в России Татьяна Гулиа отметила, что сольный концерт в Большом зале консерватории – это не только определенная высокая ступень в творческой жизни Луки Гаделия, но еще и большое событие в культурной жизни республики.
"Ведь не каждый музыкант удостаивается чести быть приглашенным в этот зал, где выступали великие исполнители. И с этой прославленной сцены много раз за этот вечер звучало "Абхазия". Мы гордимся нашими артистами, которые так высоко представляют нас на больших сценах", – добавила она.