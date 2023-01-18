https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/organist-goda-v-moskve-gadeliya-vpervye-dal-solnyy-kontsert-v-bolshom-zale-1043671704.html

"Органист года" в Москве: Гаделия впервые дал сольный концерт в Большом зале

"Органист года" в Москве: Гаделия впервые дал сольный концерт в Большом зале

Заслуженный артист Республики Абхазия Лука Гаделия стал лауреатом премии "Органист года" в номинации "Персона" в ноябре 2022 года. 18.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-18T10:10+0300

2023-01-18T10:10+0300

2023-01-18T10:16+0300

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МОСКВА, 18 янв – Sputnik, Анжелика Бения. В рамках всероссийской премии "Органист года" сольный концерт органиста Луки Гаделия состоялся впервые в Большом зале Московской консерватории 17 января.Изюминка одного из самых известных концертных залов – единственный в мире полностью оригинальный концертный орган Кавайе-Коля.Инструмент с грандиозным звуком, уникальным и интимным, обволакивающим тембром, отметил Гаделия.Главный редактор журнала "Музыкальная жизнь", соучредитель премии "Органист года", органный эксперт, профессор Евгения Кривицкая отметила, что вот уже третий раз в Большом зале московской консерватории в рамках премии показывают лучших органистов."В России профессия органист очень редкая, штучная. И премия призвана привлечь внимание к ней, повысить статус профессии. Право сыграть на легендарном органе предоставляется самым лучшим. Сегодня это наш лауреат Лука Гаделия", – сказала Кривицкая.Лука Гаделия выступал как солист, а также в дуэте с солисткой Абхазской филармонии, лауреатом международных конкурсов сопрано Кристиной Эшба и Камерным хором Московской консерватории под руководством Александра Соловьева.В концерте звучали сочинения зарубежных композиторов XVIII – XX столетий: Бах, Гендель, французские романтики – Видор, Гильман. Кристина Эшба продемонстрировала не только мастерство барочной певицы в ариях из опер Вивальди и Генделя, но и виртуозное владение бельканто: вместе с Камерным хором МГК и органом она исполнила знаменитую каватину "Casta Diva" из оперы "Норма" Беллини.Советник посольства Республики Абхазия в России Татьяна Гулиа отметила, что сольный концерт в Большом зале консерватории – это не только определенная высокая ступень в творческой жизни Луки Гаделия, но еще и большое событие в культурной жизни республики."Ведь не каждый музыкант удостаивается чести быть приглашенным в этот зал, где выступали великие исполнители. И с этой прославленной сцены много раз за этот вечер звучало "Абхазия". Мы гордимся нашими артистами, которые так высоко представляют нас на больших сценах", – добавила она.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/muzykant-gadeliya-vykhod-na-stsenu-zhiznenno-neobkhodim-chtoby-byt-v-forme-1037236493.html

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