https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-19-yanvarya-1043682338.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 января

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 января

Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему будет определять область повышенного атмосферного давления. 18.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-18T16:05+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. В четверг, 19 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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погода в абхазии