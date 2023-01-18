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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 января
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 января
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему будет определять область повышенного атмосферного давления. 18.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-18T16:05+0300
2023-01-18T16:05+0300
2023-01-18T17:01+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. В четверг, 19 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 января
16:05 18.01.2023 (обновлено: 17:01 18.01.2023)
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему будет определять область повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. В четверг, 19 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.