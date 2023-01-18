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Прорыв блокады Ленинграда: архивные фото
Прорыв блокады Ленинграда: архивные фото
Восемьдесят лет назад советские войска прорвали блокаду Ленинграда. Операцию готовили почти полтора года. 18.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-18T13:45+0300
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Военная блокада города Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) в ходе Великой Отечественной войны (1941 —1945) проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление защитников города, овладеть им, а затем уничтожить. Почти 900 дней сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел интенсивные артиллерийские обстрелы и воздушные бомбардировки Ленинграда (за время блокады по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных авиабомб). Из-за нехватки продовольствия жители города голодали.За время блокады Ленинграда погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не менее одного миллиона человек).Смотрите в фотоленте Sputnik архивные фото из блокадного Ленинграда.
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фото , фото, мультимедиа, блокада ленинграда, ленинград, ссср
фото , фото, мультимедиа, блокада ленинграда, ленинград, ссср

Прорыв блокады Ленинграда: архивные фото

13:45 18.01.2023 (обновлено: 15:04 18.01.2023)
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Восемьдесят лет назад советские войска прорвали блокаду Ленинграда. Операцию готовили почти полтора года.
Военная блокада города Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) в ходе Великой Отечественной войны (1941 —1945) проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление защитников города, овладеть им, а затем уничтожить. Почти 900 дней сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел интенсивные артиллерийские обстрелы и воздушные бомбардировки Ленинграда (за время блокады по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных авиабомб). Из-за нехватки продовольствия жители города голодали.
За время блокады Ленинграда погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не менее одного миллиона человек).
Смотрите в фотоленте Sputnik архивные фото из блокадного Ленинграда.
© Sputnik / Борис Кудояров / Перейти в фотобанкБлокадный Ленинград. Батарея зенитных орудий у Исаакиевского собора ведет огонь, отражая ночной налет немецкой авиации.
Блокадный Ленинград. Батарея зенитных орудий у Исаакиевского собора ведет огонь, отражая ночной налет немецкой авиации. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Борис Кудояров
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Блокадный Ленинград. Батарея зенитных орудий у Исаакиевского собора ведет огонь, отражая ночной налет немецкой авиации.
© Sputnik / Israil Ozerskiy  / Перейти в фотобанкВ дни блокады Ленинграда (8 сентября 1941 года - 27 января 1944 года). Жители блокадного Ленинграда: женщина везет ослабевшего от голода мужа на санках. Великая Отечественная война 1941-1945 годов.
Женщина везет ослабевшего от голода мужа в дни блокады Ленинграда - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Israil Ozerskiy
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В дни блокады Ленинграда (8 сентября 1941 года - 27 января 1944 года). Жители блокадного Ленинграда: женщина везет ослабевшего от голода мужа на санках. Великая Отечественная война 1941-1945 годов.
© Sputnik / Sergey Shimanskiy  / Перейти в фотобанкРазрушенные дома на улице Пестеля в Ленинграде.
Разрушенные дома на улице Пестеля в Ленинграде - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Sergey Shimanskiy
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Разрушенные дома на улице Пестеля в Ленинграде.
© Sputnik / Boris Kudoyarov / Перейти в фотобанкНевский проспект после обстрела немецкой артиллерией. Блокадный Ленинград. Великая Отечественная война (1941-1945). Государственный музей истории Ленинграда.
Ленинград в блокаде - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Boris Kudoyarov
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Невский проспект после обстрела немецкой артиллерией. Блокадный Ленинград. Великая Отечественная война (1941-1945). Государственный музей истории Ленинграда.
© Sputnik / Mikhail Trakhman / Перейти в фотобанкЖители блокадного Ленинграда на Невском проспекте. За годы блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Большинство умерших в блокаду жителей Ленинграда похоронено на Пискарёвском мемориальном кладбище. Великая Отечественная война (1941-1945). фото из Государственного музея истории Ленинграда.
Жители блокадного Ленинграда на Невском проспекте - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Mikhail Trakhman
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Жители блокадного Ленинграда на Невском проспекте. За годы блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Большинство умерших в блокаду жителей Ленинграда похоронено на Пискарёвском мемориальном кладбище. Великая Отечественная война (1941-1945). фото из Государственного музея истории Ленинграда.
© Sputnik / Grigoriy Chertov / Перейти в фотобанкШкольники собирают пулеметы для фронта на заводе "Линотип".
Школьники собирают пулеметы на заводе Линотип - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Grigoriy Chertov
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Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе "Линотип".
© Sputnik  / Перейти в фотобанк"Дорога жизни" во время Великой Отечественной войны единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро. Связывала с 12 сентября 1941 по март 1943 года блокадный Ленинград со страной.
Дорога жизни во время Великой Отечественной войны - Sputnik Абхазия
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© Sputnik
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"Дорога жизни" во время Великой Отечественной войны единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро. Связывала с 12 сентября 1941 по март 1943 года блокадный Ленинград со страной.
© Sputnik / Борис Кудояров / Перейти в фотобанкЖители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги.
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Борис Кудояров
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Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги.
© Sputnik / Grigoriy ChertovДом на Лиговке после бомбежки.
Блокадный Ленинград - Sputnik Абхазия
9/18
© Sputnik / Grigoriy Chertov
Дом на Лиговке после бомбежки.
© Sputnik / Boris Kudoyarov / Перейти в фотобанкЛенинград в дни блокады во время Великой Отечественной войны. Бойцы противовоздушной обороны ранним утром на Невском проспекте.
Бойцы противовоздушной обороны ранним утром на Невском проспекте - Sputnik Абхазия
10/18
© Sputnik / Boris Kudoyarov
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Ленинград в дни блокады во время Великой Отечественной войны. Бойцы противовоздушной обороны ранним утром на Невском проспекте.
© Sputnik / Vladimir TselikЛенинградские блокадники в очереди за водой.
Ленинградские блокадники в очереди за водой - Sputnik Абхазия
11/18
© Sputnik / Vladimir Tselik
Ленинградские блокадники в очереди за водой.
© Sputnik Медсестра с носилками подбегает к раненому. Блокада Ленинграда.
Медсестра с носилками на улице Ленинграда - Sputnik Абхазия
12/18
© Sputnik
Медсестра с носилками подбегает к раненому. Блокада Ленинграда.
© Sputnik / Борис Кудояров / Перейти в фотобанкЗащитники Ленинграда во время блокады. Великая Отечественная война 1941-1945 годов.
Защитники Ленинграда во время блокады - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Борис Кудояров
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Защитники Ленинграда во время блокады. Великая Отечественная война 1941-1945 годов.
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанкВо время блокады, противотанковые ежи, надолбы и баррикады перекрывали все въезды в город. Ленинград, октябрь 1941 года.
Противотанковые ежи, надолбы и баррикады в Ленинграде - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Anatoliy Garanin
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Во время блокады, противотанковые ежи, надолбы и баррикады перекрывали все въезды в город. Ленинград, октябрь 1941 года.
© Sputnik / Vsevolod TarasevichВо время эвакуации детей из города Ленинграда. Великая Отечественная война 1941-1945 годов.
Эвакуация детей из города Ленинграда во время Великой Отечественной войны - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Vsevolod Tarasevich
Во время эвакуации детей из города Ленинграда. Великая Отечественная война 1941-1945 годов.
© Sputnik / Grigoriy Chertov / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 годов. Бомбардировщики 14-й воздушной Армия поддерживают войска Волховского фронта при прорыве блокады Ленинграда.
Бомбардировщики 14-й воздушной Армия поддерживают войска Волховского фронта при прорыве блокады Ленинграда - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Grigoriy Chertov
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Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Бомбардировщики 14-й воздушной Армия поддерживают войска Волховского фронта при прорыве блокады Ленинграда.
© Sputnik / Semen NordsteinБлокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.
Встреча бойцов двух фронтов - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Semen Nordstein
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанкДевушки читают листовки на стене дома. Блокадный Ленинград. Октябрь 1941 года.
Девушки читают листовки на стене дома - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Anatoliy Garanin
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Девушки читают листовки на стене дома. Блокадный Ленинград. Октябрь 1941 года.
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