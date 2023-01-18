Прорыв блокады Ленинграда: архивные фото
13:45 18.01.2023 (обновлено: 15:04 18.01.2023)
Восемьдесят лет назад советские войска прорвали блокаду Ленинграда. Операцию готовили почти полтора года.
Военная блокада города Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) в ходе Великой Отечественной войны (1941 —1945) проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление защитников города, овладеть им, а затем уничтожить. Почти 900 дней сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел интенсивные артиллерийские обстрелы и воздушные бомбардировки Ленинграда (за время блокады по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных авиабомб). Из-за нехватки продовольствия жители города голодали.
За время блокады Ленинграда погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не менее одного миллиона человек).
Смотрите в фотоленте Sputnik архивные фото из блокадного Ленинграда.
© Sputnik / Борис Кудояров / Перейти в фотобанкБлокадный Ленинград. Батарея зенитных орудий у Исаакиевского собора ведет огонь, отражая ночной налет немецкой авиации.
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Блокадный Ленинград. Батарея зенитных орудий у Исаакиевского собора ведет огонь, отражая ночной налет немецкой авиации.
© Sputnik / Israil Ozerskiy / Перейти в фотобанкВ дни блокады Ленинграда (8 сентября 1941 года - 27 января 1944 года). Жители блокадного Ленинграда: женщина везет ослабевшего от голода мужа на санках. Великая Отечественная война 1941-1945 годов.
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© Sputnik / Israil Ozerskiy/
В дни блокады Ленинграда (8 сентября 1941 года - 27 января 1944 года). Жители блокадного Ленинграда: женщина везет ослабевшего от голода мужа на санках. Великая Отечественная война 1941-1945 годов.
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© Sputnik / Sergey Shimanskiy/
Разрушенные дома на улице Пестеля в Ленинграде.
© Sputnik / Boris Kudoyarov / Перейти в фотобанкНевский проспект после обстрела немецкой артиллерией. Блокадный Ленинград. Великая Отечественная война (1941-1945). Государственный музей истории Ленинграда.
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Невский проспект после обстрела немецкой артиллерией. Блокадный Ленинград. Великая Отечественная война (1941-1945). Государственный музей истории Ленинграда.
© Sputnik / Mikhail Trakhman / Перейти в фотобанкЖители блокадного Ленинграда на Невском проспекте. За годы блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Большинство умерших в блокаду жителей Ленинграда похоронено на Пискарёвском мемориальном кладбище. Великая Отечественная война (1941-1945). фото из Государственного музея истории Ленинграда.
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© Sputnik / Mikhail Trakhman/
Жители блокадного Ленинграда на Невском проспекте. За годы блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Большинство умерших в блокаду жителей Ленинграда похоронено на Пискарёвском мемориальном кладбище. Великая Отечественная война (1941-1945). фото из Государственного музея истории Ленинграда.
© Sputnik / Grigoriy Chertov / Перейти в фотобанкШкольники собирают пулеметы для фронта на заводе "Линотип".
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Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе "Линотип".
© Sputnik / Перейти в фотобанк"Дорога жизни" во время Великой Отечественной войны единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро. Связывала с 12 сентября 1941 по март 1943 года блокадный Ленинград со страной.
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© Sputnik/
"Дорога жизни" во время Великой Отечественной войны единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро. Связывала с 12 сентября 1941 по март 1943 года блокадный Ленинград со страной.
© Sputnik / Борис Кудояров / Перейти в фотобанкЖители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги.
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Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги.
© Sputnik / Grigoriy ChertovДом на Лиговке после бомбежки.
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© Sputnik / Grigoriy Chertov
Дом на Лиговке после бомбежки.
© Sputnik / Boris Kudoyarov / Перейти в фотобанкЛенинград в дни блокады во время Великой Отечественной войны. Бойцы противовоздушной обороны ранним утром на Невском проспекте.
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Ленинград в дни блокады во время Великой Отечественной войны. Бойцы противовоздушной обороны ранним утром на Невском проспекте.
© Sputnik / Vladimir TselikЛенинградские блокадники в очереди за водой.
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© Sputnik / Vladimir Tselik
Ленинградские блокадники в очереди за водой.
© Sputnik Медсестра с носилками подбегает к раненому. Блокада Ленинграда.
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© Sputnik
Медсестра с носилками подбегает к раненому. Блокада Ленинграда.
© Sputnik / Борис Кудояров / Перейти в фотобанкЗащитники Ленинграда во время блокады. Великая Отечественная война 1941-1945 годов.
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Защитники Ленинграда во время блокады. Великая Отечественная война 1941-1945 годов.
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанкВо время блокады, противотанковые ежи, надолбы и баррикады перекрывали все въезды в город. Ленинград, октябрь 1941 года.
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Во время блокады, противотанковые ежи, надолбы и баррикады перекрывали все въезды в город. Ленинград, октябрь 1941 года.
© Sputnik / Vsevolod TarasevichВо время эвакуации детей из города Ленинграда. Великая Отечественная война 1941-1945 годов.
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© Sputnik / Vsevolod Tarasevich
Во время эвакуации детей из города Ленинграда. Великая Отечественная война 1941-1945 годов.
© Sputnik / Grigoriy Chertov / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 годов. Бомбардировщики 14-й воздушной Армия поддерживают войска Волховского фронта при прорыве блокады Ленинграда.
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Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Бомбардировщики 14-й воздушной Армия поддерживают войска Волховского фронта при прорыве блокады Ленинграда.
© Sputnik / Semen NordsteinБлокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.
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© Sputnik / Semen Nordstein
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.
© Sputnik / Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанкДевушки читают листовки на стене дома. Блокадный Ленинград. Октябрь 1941 года.
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Девушки читают листовки на стене дома. Блокадный Ленинград. Октябрь 1941 года.