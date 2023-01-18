https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/v-minzdrave-rasskazali-o-situatsii-s-grippom-v-abkhazii-1043683191.html

В Минздраве рассказали о ситуации с гриппом в Абхазии

В Минздраве рассказали о ситуации с гриппом в Абхазии

По данным помощника министра здравоохранения, до середины декабря в инфекционную больницу с гриппом поступало до 120 человек в день, в детскую больницу до 90... 18.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-18T17:55+0300

2023-01-18T17:55+0300

2023-01-18T17:55+0300

в абхазии

грипп

абхазия

медицина

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СУХУМ, 18 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. После праздничных новогодних дней в Абхазии вновь повысились показатели заболеваемости гриппом, рассказала в интервью радио Sputnik заместитель директора НИИЭПиТ по научной части и помощник министра здравоохранения Алиса Матуа.По ее словам, в Абхазии распространены вирусы, входящие в группу ОРВИ, к тому же остаются пациенты с коронавирусом."Основной упор здравоохранение делает на ОРВИ и грипп, так как по распространению они занимают лидирующие позиции. Благо вакциной, которая была завезена осенью прошлого года, провакцинировались около трех тысяч пациентов, и это дорогого стоит. Не может не радовать, что наши граждане проявили сознательность при вакцинации, потому что грипп на долгое время остается серьезной проблемой всего здравоохранения в мире", - сказала она.Матуа отметила, что пациенты, у которых температура держится более трех дней, обязаны обратиться в медучреждение для получения своевременной медпомощи и недопущения ухудшения состояния.Специалист подчеркнула, что для профилактики заражения гриппом нужно соблюдать меры предосторожности – избегать массовых скоплений, соблюдать правила личной гигиены. По словам Матуа, вакцинация – лишь профилактическая мера, а не лечение.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/matua-o-covid-19-i-grippe-v-abkhazii-uspokaivatsya-my-ne-imeem-pravo--1043679545.html

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