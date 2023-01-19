https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/kabmin-prinyal-programmu-po-meditsinskomu-obsledovaniyu-prizyvnikov-1043688357.html

Кабмин принял программу по медицинскому обследованию призывников

Кабмин принял программу по медицинскому обследованию призывников

Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в размере 450 тысяч рублей. 19.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-19T12:15+0300

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СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную целевую программу на 2023 год "Медицинское обеспечение подготовки призывной молодежи к службе в Вооруженных силах Республики Абхазия". Министр здравоохранения республики Эдуард Бутба сообщил, что программа способствует проведению своевременных профилактических и плановых медицинских осмотров призывной молодежи, уменьшению числа граждан, не подлежащих призыву на военную службу – признанных негодными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья. Основная цель программы – обеспечение максимально возможного комплектования Вооруженных сил Абхазии физически и психически здоровыми призывниками.Достижению поставленной цели способствует: Программные мероприятия предусматривают проведение оздоровительных мероприятий среди юношей 14-16 лет, а также освидетельствование граждан при первичной постановке на воинский учет и призыве на воинскую службу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/utverzhdena-programma-po-priobreteniyu-lekarstv-dlya-meduchrezhdeniy-abkhazii-1043687565.html

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