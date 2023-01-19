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https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/utverzhdena-programma-po-priobreteniyu-lekarstv-dlya-meduchrezhdeniy-abkhazii-1043687565.html
Утверждена программа по приобретению лекарств для медучреждений Абхазии
Утверждена программа по приобретению лекарств для медучреждений Абхазии
Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета и составит 150 миллионов рублей. 19.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-19T11:52+0300
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СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную целевую программу на 2023 год "Централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Абхазия". На финансирование программы предусмотрено 150 миллионов рублей. Для республиканских медучреждений будут закуплены: В рамках программы районные больницы будут обеспечены:Среди целей программы – улучшение качества медицинской помощи в государственных медицинских учреждениях Абхазии путем устранения дефицита лекарственных препаратов и медицинских изделий в них, а также своевременное обеспечение их следующими лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Задачи программы – обеспечение государственных медицинских учреждений Абхазии лекарственными препаратами, а также медицинскими изделиями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/kabmin-utverdil-programmu-po-lecheniyu-grazhdan-v-abkhazii-i-za-ee-predelami-1043686913.html
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абхазия, кабмин абхазии, здравоохранение
абхазия, кабмин абхазии, здравоохранение

Утверждена программа по приобретению лекарств для медучреждений Абхазии

11:52 19.01.2023 (обновлено: 12:05 19.01.2023)
© Sputnik / Константин МихальчевскийПродажа лекарств в одной из аптек города Симферополя.
Продажа лекарств в одной из аптек города Симферополя. - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета и составит 150 миллионов рублей.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную целевую программу на 2023 год "Централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Абхазия".
На финансирование программы предусмотрено 150 миллионов рублей. Для республиканских медучреждений будут закуплены:
Лекарственные препараты на общую сумму 40 миллионов рублей;
Лекарственные препараты и медицинские изделия для лечения детей с неврологическими заболеваниями (ДЦП, эпилепсия и т.д.) на общую сумму 1 миллион рублей;
Лекарственные препараты (антикоагулянты и иммуноглобулин антирезусный) для беременных, находящихся на амбулоторном наблюдении на общую сумму 1 миллион рублей;
Медицинские изделия (оборудование, аппараты, приборы инструментария, медицинского расходного материала и т. д.) на общую сумму 38,5 миллиона рублей;
Лабораторные реагенты и расходные материалы для проведения лабораторных исследований, в том числе для отделения переливания крови, на общую сумму 25 миллионов рублей;
Реагенты и расходные материалы для проведения микробилогических исследований на общую сумму 2 миллиона рублей;
Лабораторные химические реагенты на общую сумму 2 миллиона рублей;
Вакцины по эпидемиологическим показаниям, в том числе вакцины для профилактики гриппа на общую сумму 1 миллион рублей;
Химиопрепары третьей линии для обеспечения онкологических больных на общую сумму 20 миллионов рублей;
В рамках программы районные больницы будут обеспечены:
Лекарственными препаратами и медицинскими изделиями для обеспечения больных сахарным диабетом (инсулин, средства измерения уровня глюкозы в крови, инсулиновые помпы и расходные материалы к ним) на общую сумму 15 миллионов рублей;
Лекарственными препаратами и медицинскими изделиями для обеспечения больных детей с неврологическими заболеваниями (ДЦП, эпилепсия и т.д.) на общую сумму 1 миллион рублей;
Лекарственными препаратами (антикоагулянты и иммуноглобулин антирезусны) для лечения беременных, находящихся на амбулоторном наблюдении на общую сумму 1 миллион рублей;
Лекарственными препаратами и медицинскими изделиями для оказания неотложной помощи пациентам, поступившим в медицинские учреждения в курортный сезон с инфекционными заболеваниями на общую сумму 1,5 миллиона рублей;
Вакцинами по эпидемиологическим показаниям, в том числе вакцинами для профилактики гриппа на общую сумму 1 миллион рублей.
Среди целей программы – улучшение качества медицинской помощи в государственных медицинских учреждениях Абхазии путем устранения дефицита лекарственных препаратов и медицинских изделий в них, а также своевременное обеспечение их следующими лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.
Задачи программы – обеспечение государственных медицинских учреждений Абхазии лекарственными препаратами, а также медицинскими изделиями.
МНТК Микрохирургия глаза имени академика С. Н. Федорова - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2023
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