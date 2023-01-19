https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/utverzhdena-programma-po-priobreteniyu-lekarstv-dlya-meduchrezhdeniy-abkhazii-1043687565.html

Утверждена программа по приобретению лекарств для медучреждений Абхазии

Утверждена программа по приобретению лекарств для медучреждений Абхазии

Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета и составит 150 миллионов рублей. 19.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-19T11:52+0300

2023-01-19T11:52+0300

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СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную целевую программу на 2023 год "Централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Абхазия". На финансирование программы предусмотрено 150 миллионов рублей. Для республиканских медучреждений будут закуплены: В рамках программы районные больницы будут обеспечены:Среди целей программы – улучшение качества медицинской помощи в государственных медицинских учреждениях Абхазии путем устранения дефицита лекарственных препаратов и медицинских изделий в них, а также своевременное обеспечение их следующими лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Задачи программы – обеспечение государственных медицинских учреждений Абхазии лекарственными препаратами, а также медицинскими изделиями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/kabmin-utverdil-programmu-po-lecheniyu-grazhdan-v-abkhazii-i-za-ee-predelami-1043686913.html

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