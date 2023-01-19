https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/kabmin-utverdil-programmu-po-lecheniyu-grazhdan-v-abkhazii-i-za-ee-predelami-1043686913.html

Кабмин утвердил программу по лечению граждан в Абхазии и за ее пределами

Кабмин утвердил программу по лечению граждан в Абхазии и за ее пределами

Контроль за исполнением постановления правительства возложен на Министерство здравоохранения Абхазии, на реализацию программы выделено 90 миллионов рублей. 19.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-19T11:23+0300

2023-01-19T11:23+0300

2023-01-19T12:07+0300

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СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную целевую программу "Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия" на 2023 год. Это обстоятельство стало причиной направления жителей Абхазии на лечение в медучреждения за ее пределами. Среди целей программы увеличение средней продолжительности и улучшение качества жизни больных, сохранение трудоспособности, снижение инвалидизации и смертности пациентов трудоспособного возраста, снижение инвалидизации и смертности детей.Документ предполагает проведение работы по отбору пациентов, нуждающихся в срочном и плановом оперативном лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний и травм костно-мышечной системы, заболеваний нервной системы, заболеваний крови, пациентов с онкологическими и офтальмологическими заболеваниями. Кроме того, в рамках программы будет проводиться отбор детей с тяжелыми заболеваниями сердца (врожденные пороки сердца, нарушения ритма сердца) и с другими заболеваниями, требующими оказания неотложной высокотехнологичной медицинской помощи. Эдуард Бутба добавил, что в прошлом году по программе на лечение за пределы республики было направлено около 1300 человек.На реализацию программы в 2023 году предусмотрено 90 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/kabmin-uvelichil-zatraty-na-lechenie-grazhdan-abkhazii-1041767815.html

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