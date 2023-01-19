https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/koleso-obozreniya-postroyat-v-novom-afone-1043697133.html

Колесо обозрения построят в Новом Афоне

Колесо обозрения построят в Новом Афоне

Высота рассчитанного на 108 мест колеса обозрения в Новом Афоне будет составлять 43 метра. 19.01.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Колесо обозрения построят в Новом Афоне к концу весны 2023 года, рассказал корреспонденту Sputnik владелец объекта, предприниматель Саид Званбая.Он уточнил, что работы по строительству уже начались в районе городского стадиона в центре Нового Афона.Высота колеса обозрения составит 43 метра. На нем предусмотрено 18 панорамных кабинок вместимостью по шесть человек, среди которых будет несколько кабинок вип-класса. Они будут оснащены системой кондиционирования, что позволит объекту функционировать круглый год.Конструкция колеса обозрения выполнена по заказу на одном из московских заводов. По словам Званбая, объект будет надежным и безопасным, за это несет ответственность лицензированная строительная компания.Предприниматель уверен, что появление в Новом Афоне подобного развлекательного объекта будет способствовать развитию туристической инфраструктуры и привлечению гостей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230104/ziplayn-zapustili-v-ritsinskom-natsparke-1043474353.html

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