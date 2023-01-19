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Колесо обозрения построят в Новом Афоне
Колесо обозрения построят в Новом Афоне
Высота рассчитанного на 108 мест колеса обозрения в Новом Афоне будет составлять 43 метра. 19.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-19T19:21+0300
2023-01-19T19:21+0300
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СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Колесо обозрения построят в Новом Афоне к концу весны 2023 года, рассказал корреспонденту Sputnik владелец объекта, предприниматель Саид Званбая.Он уточнил, что работы по строительству уже начались в районе городского стадиона в центре Нового Афона.Высота колеса обозрения составит 43 метра. На нем предусмотрено 18 панорамных кабинок вместимостью по шесть человек, среди которых будет несколько кабинок вип-класса. Они будут оснащены системой кондиционирования, что позволит объекту функционировать круглый год.Конструкция колеса обозрения выполнена по заказу на одном из московских заводов. По словам Званбая, объект будет надежным и безопасным, за это несет ответственность лицензированная строительная компания.Предприниматель уверен, что появление в Новом Афоне подобного развлекательного объекта будет способствовать развитию туристической инфраструктуры и привлечению гостей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230104/ziplayn-zapustili-v-ritsinskom-natsparke-1043474353.html
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абхазия, новый афон, отдых в абхазии
Колесо обозрения построят в Новом Афоне
19:21 19.01.2023 (обновлено: 19:27 19.01.2023)
Высота рассчитанного на 108 мест колеса обозрения в Новом Афоне будет составлять 43 метра.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Колесо обозрения построят в Новом Афоне к концу весны 2023 года, рассказал корреспонденту Sputnik владелец объекта, предприниматель Саид Званбая.
Он уточнил, что работы по строительству уже начались в районе городского стадиона в центре Нового Афона.
"Решение о месте возведения объекта было принято коллегиально с руководством администрации города. Оттуда открывается очень хороший обзор на море, на Иверскую и Новоафонскую горы, на монастырь, сам город", - отметил Званбая.
Высота колеса обозрения составит 43 метра. На нем предусмотрено 18 панорамных кабинок вместимостью по шесть человек, среди которых будет несколько кабинок вип-класса. Они будут оснащены системой кондиционирования, что позволит объекту функционировать круглый год.
Конструкция колеса обозрения выполнена по заказу на одном из московских заводов. По словам Званбая, объект будет надежным и безопасным, за это несет ответственность лицензированная строительная компания.
Предприниматель уверен, что появление в Новом Афоне подобного развлекательного объекта будет способствовать развитию туристической инфраструктуры и привлечению гостей.