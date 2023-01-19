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https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/podemnik-dlya-detey-s-invalidnostyu-ustanovili-v-sukhumskoy-shkole--3-1043693099.html
Подъемник для детей с инвалидностью установили в сухумской школе № 3
Подъемник для детей с инвалидностью установили в сухумской школе № 3
Сухумская школа № 3 открылась после капитального ремонта в 2017 году. Однако там не был предусмотрен лифт-подъемник для детей в инвалидных колясках. 19.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-19T17:08+0300
2023-01-19T18:30+0300
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СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Подъемник для инвалидов установили в Сухумской школе № 3. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал председатель Ассоциации “Инва-Содействие” Алхас Тхагушев.Сухумская школа № 3 открылась после капитального ремонта в 2017 году, но подобный подъемник там предусмотрен не был. По словам Тхагушева, это первый лифт, установленный в абхазской школе."К сожалению, мы не можем позволить себе подъемник в каждой школе. Мы работаем точечно, потому что уже есть школы, где учатся дети с особыми потребностями. Эти школы должны быть оборудованы в первую очередь. В Сухумской школе № 3 уже несколько лет учится девочка с ограниченными возможностями. Она каждый день преодолевала препятствия, чтобы попасть на урок или в спортзал. Мы обратили на это внимание и решили установить лифт. Сейчас в школе появились и другие дети с особенностями. Теперь это будет инклюзивная школа, и наша задача – создать безбарьерную среду", – отметил Тхагушев.Проект был реализован при поддержке Программы развития ООН, администрации города Сухум, Всемирного абхазо-абазинского конгресса, Московской абхазской диаспоры и компании "Лифт-сервис". На приобретение и установку лифта-подъемника было потрачено 970 тысяч рублей.По словам Тхагушева, в школе также необходимо переделывать пандус, который изначально был установлен с нарушениями норм.Он также добавил, что Ассоциация "Инва-Содействие" будет добиваться того, чтобы в каждом районе было хотя бы по одной школе, доступной для детей с инвалидностью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/takie-obstoyatelstva-chanba-i-patsiya-o-vozmozhnostyakh-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-abkhazii--1041415131.html
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абхазия, новости, сухум
абхазия, новости, сухум

Подъемник для детей с инвалидностью установили в сухумской школе № 3

17:08 19.01.2023 (обновлено: 18:30 19.01.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук АСИ передал третей школе подъемник для детей
АСИ передал третей школе подъемник для детей - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сухумская школа № 3 открылась после капитального ремонта в 2017 году. Однако там не был предусмотрен лифт-подъемник для детей в инвалидных колясках.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Подъемник для инвалидов установили в Сухумской школе № 3. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал председатель Ассоциации “Инва-Содействие” Алхас Тхагушев.
Сухумская школа № 3 открылась после капитального ремонта в 2017 году, но подобный подъемник там предусмотрен не был. По словам Тхагушева, это первый лифт, установленный в абхазской школе.
"К сожалению, мы не можем позволить себе подъемник в каждой школе. Мы работаем точечно, потому что уже есть школы, где учатся дети с особыми потребностями. Эти школы должны быть оборудованы в первую очередь. В Сухумской школе № 3 уже несколько лет учится девочка с ограниченными возможностями. Она каждый день преодолевала препятствия, чтобы попасть на урок или в спортзал. Мы обратили на это внимание и решили установить лифт. Сейчас в школе появились и другие дети с особенностями. Теперь это будет инклюзивная школа, и наша задача – создать безбарьерную среду", – отметил Тхагушев.
© Sputnik / Томас Тхайцук АСИ передал третей школе подъемник для детей
АСИ передал третей школе подъемник для детей - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
АСИ передал третей школе подъемник для детей
© Sputnik / Томас Тхайцук АСИ передал третей школе подъемник для детей
АСИ передал третей школе подъемник для детей - Sputnik Абхазия
2/2
© Sputnik / Томас Тхайцук
АСИ передал третей школе подъемник для детей
1/2
© Sputnik / Томас Тхайцук
АСИ передал третей школе подъемник для детей
2/2
© Sputnik / Томас Тхайцук
АСИ передал третей школе подъемник для детей
Проект был реализован при поддержке Программы развития ООН, администрации города Сухум, Всемирного абхазо-абазинского конгресса, Московской абхазской диаспоры и компании "Лифт-сервис". На приобретение и установку лифта-подъемника было потрачено 970 тысяч рублей.
По словам Тхагушева, в школе также необходимо переделывать пандус, который изначально был установлен с нарушениями норм.
Он также добавил, что Ассоциация "Инва-Содействие" будет добиваться того, чтобы в каждом районе было хотя бы по одной школе, доступной для детей с инвалидностью.
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