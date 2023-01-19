Подъемник для детей с инвалидностью установили в сухумской школе № 3

СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Подъемник для инвалидов установили в Сухумской школе № 3. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал председатель Ассоциации “Инва-Содействие” Алхас Тхагушев.Сухумская школа № 3 открылась после капитального ремонта в 2017 году, но подобный подъемник там предусмотрен не был. По словам Тхагушева, это первый лифт, установленный в абхазской школе."К сожалению, мы не можем позволить себе подъемник в каждой школе. Мы работаем точечно, потому что уже есть школы, где учатся дети с особыми потребностями. Эти школы должны быть оборудованы в первую очередь. В Сухумской школе № 3 уже несколько лет учится девочка с ограниченными возможностями. Она каждый день преодолевала препятствия, чтобы попасть на урок или в спортзал. Мы обратили на это внимание и решили установить лифт. Сейчас в школе появились и другие дети с особенностями. Теперь это будет инклюзивная школа, и наша задача – создать безбарьерную среду", – отметил Тхагушев.Проект был реализован при поддержке Программы развития ООН, администрации города Сухум, Всемирного абхазо-абазинского конгресса, Московской абхазской диаспоры и компании "Лифт-сервис". На приобретение и установку лифта-подъемника было потрачено 970 тысяч рублей.По словам Тхагушева, в школе также необходимо переделывать пандус, который изначально был установлен с нарушениями норм.Он также добавил, что Ассоциация "Инва-Содействие" будет добиваться того, чтобы в каждом районе было хотя бы по одной школе, доступной для детей с инвалидностью.
Сухумская школа № 3 открылась после капитального ремонта в 2017 году. Однако там не был предусмотрен лифт-подъемник для детей в инвалидных колясках.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Подъемник для инвалидов установили в Сухумской школе № 3. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал председатель Ассоциации “Инва-Содействие” Алхас Тхагушев.
Сухумская школа № 3 открылась после капитального ремонта в 2017 году, но подобный подъемник там предусмотрен не был. По словам Тхагушева, это первый лифт, установленный в абхазской школе.
"К сожалению, мы не можем позволить себе подъемник в каждой школе. Мы работаем точечно, потому что уже есть школы, где учатся дети с особыми потребностями. Эти школы должны быть оборудованы в первую очередь. В Сухумской школе № 3 уже несколько лет учится девочка с ограниченными возможностями. Она каждый день преодолевала препятствия, чтобы попасть на урок или в спортзал. Мы обратили на это внимание и решили установить лифт. Сейчас в школе появились и другие дети с особенностями. Теперь это будет инклюзивная школа, и наша задача – создать безбарьерную среду", – отметил Тхагушев.
Проект был реализован при поддержке Программы развития ООН, администрации города Сухум, Всемирного абхазо-абазинского конгресса, Московской абхазской диаспоры и компании "Лифт-сервис". На приобретение и установку лифта-подъемника было потрачено 970 тысяч рублей.
По словам Тхагушева, в школе также необходимо переделывать пандус, который изначально был установлен с нарушениями норм.
Он также добавил, что Ассоциация "Инва-Содействие" будет добиваться того, чтобы в каждом районе было хотя бы по одной школе, доступной для детей с инвалидностью.