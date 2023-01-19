https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-20-yanvarya-1043696767.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 20 января

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 20 января

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием юго-западной окраины устойчивого азиатского (сибирского) антициклона. 19.01.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 19 янв - Sputnik. В пятницу, 20 января, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в норме, будет понижаться.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 4°С до +9°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии