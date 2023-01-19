https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/sportsmeny-aviatory-iz-sochi-smogut-trenirovatsya-v-aeroportu-sukhuma-1043696256.html

Спортсмены-авиаторы из Сочи смогут тренироваться в аэропорту Сухума

Спортсмены-авиаторы из Сочи смогут тренироваться в аэропорту Сухума

Клуб сверхлегкой авиации "Пластунка" был открыт в ноябре 2020 года, в его ряды входят девять действующих пилотов. 19.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-19T18:33+0300

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СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Сочинские спортсмены из клуба сверхлегкой авиации "Пластунка" получат возможность тренироваться на территории Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik депутат Госдумы Константин Затулин.По его словам, представители клуба обратились к нему с просьбой о содействии в организации тренировок в Сухумском аэропорту имени Владислава Ардзинба, так как в связи со специальной военной операцией и авиаограничениями в Краснодарском крае любая частная деятельность в воздухе под запретом, нет возможности проведения спортивных авиационных соревнований.Как объяснил Затулин, спортсменов из Сочи поддержали "друзья в Абхазии" и директор аэропорта Вячеслав Эшба, но когда авиаторы попытались перевезти оборудование через границу, с них потребовали платы пошлины. Такой суммой, по словам Затулина, члены клуба не обладают.Депутат отметил, что с просьбой о содействии в решении вопроса он обратился к секретарю Совбеза Абхазии Сергею Шамба, который 18 января заверил российского коллегу, что "вопрос решен" и сочинские спортсмены смогут заехать в Абхазию."Мы должны быть благодарны Абхазии и руководству, для нас это выход из положения. Это не только шаг навстречу со стороны Абхазии своим соседям в Сочи, которые получат возможность продолжить свои занятия, но это одновременно и реклама возможностей Абхазии, потому что в повестке остается возможность открытия воздушного сообщения. Мне кажется, нужно начинать с разного рода попыток продемонстрировать то, что воздух над Абхазией тоже принадлежит Абхазии, и абхазское небо тоже может быть заполненным", – сказал он.По словам руководителя клуба "Пластунка" Алексея Лапушенкова, с начала СВО деятельность клуба была частично приостановлена. Парапланы все еще могут летать над Сочи, а техника потяжелее, к примеру, автожиры, стоят без дела. Поэтому было принято решение попросить содействия у аэродрома в Абхазии.Лапушенков отметил, что Абхазия "достаточно дружелюбна и открыта для авиационного вида спорта". По его словам, в республике действуют те же авиационные нормы, что в России и схожая структура аэродрома, что упрощает тренировки спортсменов."Чем больше тренируется пилот, чем чаще летает, тем уровень безопасности растет, и обратно – если большие пропуски, мало полетов, это сказывается на мастерстве и безопасности полетов", – сказал он.Из-за близости Краснодарского края к зоне проведения военной спецоперации на Украине, в Сочи, как и в других регионах, действуют ограничения на использование летательной техники.По этой же причине ограничены полеты в 11 российских аэропортов юга и центральной части России – Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230116/sochinskie-aviatory-poprosili-razresheniya-trenirovatsya-v-aeroportu-sukhuma-1043646421.html

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