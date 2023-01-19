https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/subboty-21-i-28-yanvarya-obyavleny-nerabochimi-dnyami-v-abkhazii-1043697893.html

Субботы 21 и 28 января объявлены нерабочими днями в Абхазии

Субботы 21 и 28 января объявлены нерабочими днями в Абхазии

Постановление о внесении изменений в производственный календарь было принято в четверг, 19 января. 19.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-19T20:18+0300

2023-01-19T20:18+0300

2023-01-19T20:18+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0e/1043605786_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f379f2fdecbfed5a64462083b4f5d28c.jpg

СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Кабинет министров Абхазии объявил две субботы 21 и 28 января нерабочими днями, сообщает информагентство "Апсныпресс".Таким образом Правительство отменило ранее принятое постановление о переносе рабочих дней 10 и 16 января на субботы 21 и 28 января.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/proizvodstvennyy-kalendar-abkhazii---2023-god-1043021332.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости