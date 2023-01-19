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Субботы 21 и 28 января объявлены нерабочими днями в Абхазии
Субботы 21 и 28 января объявлены нерабочими днями в Абхазии
Постановление о внесении изменений в производственный календарь было принято в четверг, 19 января. 19.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-19T20:18+0300
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СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Кабинет министров Абхазии объявил две субботы 21 и 28 января нерабочими днями, сообщает информагентство "Апсныпресс".Таким образом Правительство отменило ранее принятое постановление о переносе рабочих дней 10 и 16 января на субботы 21 и 28 января.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/proizvodstvennyy-kalendar-abkhazii---2023-god-1043021332.html
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абхазия, новости
Субботы 21 и 28 января объявлены нерабочими днями в Абхазии
Постановление о внесении изменений в производственный календарь было принято в четверг, 19 января.
СУХУМ, 19 янв - Sputnik.
Кабинет министров Абхазии объявил две субботы 21 и 28 января нерабочими днями, сообщает
информагентство "Апсныпресс".
Таким образом Правительство отменило ранее принятое постановление о переносе рабочих дней 10 и 16 января на субботы 21 и 28 января.