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Выплаты получат семьи абхазских добровольцев, погибших на Донбассе
Выплаты получат семьи абхазских добровольцев, погибших на Донбассе
Контроль за исполнением распоряжений возложен на Министерство финансов Абхазии. 19.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-19T12:28+0300
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СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял распоряжения о единовременных социальных выплатах семьям Казбека Биджева и Дмитрия Цвижба.Добровольцы погибли в ходе боевых действий в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Их семьи получат по миллиону рублей.Министерству финансов поручено обеспечить единовременную выплату за счет средств республиканского бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетным законодательством Абхазии на эти цели. Контроль за исполнением распоряжений возложен на Министерство финансов Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/v-abkhazii-prostilis-s-pogibshem-na-donbasse-dobrovoltsem-1043501719.html
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абхазия, новости, донбасс
Выплаты получат семьи абхазских добровольцев, погибших на Донбассе
12:28 19.01.2023 (обновлено: 12:33 19.01.2023)
Контроль за исполнением распоряжений возложен на Министерство финансов Абхазии.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял распоряжения о единовременных социальных выплатах семьям Казбека Биджева и Дмитрия Цвижба.
Добровольцы погибли в ходе боевых действий в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Их семьи получат по миллиону рублей.
Министерству финансов поручено обеспечить единовременную выплату за счет средств республиканского бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетным законодательством Абхазии на эти цели.
Контроль за исполнением распоряжений возложен на Министерство финансов Абхазии.