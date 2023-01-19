https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/vyplaty-poluchat-semi-abkhazskikh-dobrovoltsev-pogibshikh-na-donbasse-1043689141.html

Выплаты получат семьи абхазских добровольцев, погибших на Донбассе

Выплаты получат семьи абхазских добровольцев, погибших на Донбассе

Контроль за исполнением распоряжений возложен на Министерство финансов Абхазии. 19.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-19T12:28+0300

2023-01-19T12:28+0300

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СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял распоряжения о единовременных социальных выплатах семьям Казбека Биджева и Дмитрия Цвижба.Добровольцы погибли в ходе боевых действий в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Их семьи получат по миллиону рублей.Министерству финансов поручено обеспечить единовременную выплату за счет средств республиканского бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетным законодательством Абхазии на эти цели. Контроль за исполнением распоряжений возложен на Министерство финансов Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230106/v-abkhazii-prostilis-s-pogibshem-na-donbasse-dobrovoltsem-1043501719.html

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