https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/kamlanie-pentagona-na-aviabaze-ramshtayn-i-tantsy-s-leopardami-1043718321.html

Камлание Пентагона на авиабазе "Рамштайн" и танцы с "Леопардами"

Камлание Пентагона на авиабазе "Рамштайн" и танцы с "Леопардами"

США уже несколько дней пытаются убедить европейских союзников в необходимости отправки танков Leopard на помощь Киеву. 20.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-20T20:10+0300

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Европейские союзники США осознают, что передача натовских танков киевскому режиму – это не абстрактная "красная линия", а серьезный геополитический вызов России с вероятными тяжелыми последствиями для отдельных поставщиков бронетехники и Североатлантического альянса в целом, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Боевые кличи и танцы альянса с "Леопардами" продолжаются уже неделю. Белый дом и Пентагон убеждают европейских сателлитов незамедлительно помочь киевскому режиму танками Leopard немецкого производства, категорически отказывая ВСУ в поставках американских танков Abrams. Самые популярные аргументы США – технологическая сложность, дороговизна эксплуатации газотурбинных двигателей, общая неприспособленность "Абрамсов" к действиям на украинском ТВД.Если отбросить демагогию, американцы не намерены вступать в прямой военный конфликт с Россией, а поставки танков Leopard или Abrams делают такую реальность и возмездие неотвратимыми. Безопаснее и проще "подставить" Европу. Этим и занимался сегодня глава Пентагона Ллойд Остин на авиабазе "Рамштайн" в Германии.Более сорока стран-доноров обсудили очередной "пакет" военной помощи киевскому режиму. Главная цель Вашингтона – "дожать" Берлин, организовать передачу Киеву хотя бы малой части из двух тысяч "Леопардов" из 13 стран Европы – не достигнута. До сего дня за разрешением на реэкспорт "Леопардов" ни одно из упомянутых государств в Германию официально не обращалось.Ускорить поставки танков ранее пытались Франция, Польша, Британия, которые обещали Киеву разведывательные бронемашины AMX-10RC, танки Leopard 2 и Challenger 2 соответственно, но дальше слов дело не пошло. Очевидно, Германия не готова в третий раз за 110 лет начинать мировую войну, и предлагает заведомо неприемлемый для США компромисс – синхронизацию поставок на Украину "Леопардов" и "Абрамсов".Накануне обсуждалась поставка минимум 100 натовских танков, хотя Киев для изменения ситуации на поле боя требовал 300 танков. Пентагон 19 января объявил о 30-м пакете военной помощи США киевскому режиму на сумму 2,5 млрд долларов: наиболее заметные позиции – 59 БМП Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW, 90 БТР Stryker и 350 многоцелевых колесных машин (HMMWV). Прямо скажем, не впечатляет. И на базе "Рамштайн" 20 января Пентагону не удалось "копнуть глубже".Скорость горения бронетехники ВСУПредварительные итоги недели: Дания передаст Украине 19 французских САУ Caesar; Германия – 40 БТР Marder; Канада – еще 200 стареньких БТР Senator; Эстония – гаубицы FH-70 и D-30, противотанковые гранатометы М2, снаряды калибра 155-мм; Латвия – ПЗРК Stinger, два вертолета Ми-17, пулеметы и беспилотники; Литва – зенитные установки L-70 и два вертолета Ми-8; Польша – гаубицы KRAB и зенитные установки С-60. Ничего нового. Ожидаемый Вашингтоном качественный "прорыв" не состоялся. Пора возвращаться в реальность стратегического, тактического и огневого превосходства России на украинском ТВД.За первые 11 месяцев СВО российские войска уничтожили свыше 7580 единиц бронетехники противника, в том числе более 2000 танков. Среднемесячный темп уничтожения бронетехники ВСУ (примерно 700 единиц в месяц) не обещает натовским танкам на Украине ничего хорошего. Напомню, Leopard 2 весьма уязвим даже в противостоянии с переносными комплексами "Фагот" и "Корнет" российского производства – за один день боевых действий на территории Сирии в декабре 2016 года турецкая армия потеряла 10 из 30 своих "Леопардов".Ранее в Афганистане 18 "Леопардов" потеряла канадская армия. Неким вундер-ваффе современные натовские танки не являются, и по многим боевым параметрам уступают российским Т-80 и Т-90. Маниакальное желание Вашингтона передать ВСУ две – три сотни европейских танков Leopard 2 выглядит актом отчаяния или верой в чудо.Пентагон не скрывает намерений поставками тяжелой бронетехники "добиться перелома для Украины в военной кампании", изменения динамики боевых действий. По данным украинских источников, новый пакет военной помощи передают Киеву "под контрнаступление на Мелитополь с выходом к границам Крыма". Якобы Генштаб ВСУ и Пентагон разработали план наступления на Запорожском направлении.Безусловно, танковые батальоны и бригады – основная ударная сила сухопутных войск. Обладают значительной огневой мощью, высокой маневренностью. Способны в короткие сроки достигать конечных целей операции. Применяются на главных направлениях для нанесения противнику мощных и глубоких ударов. И, разумеется, Москва не допустит критической концентрации натовских танков в зоне СВО.Глава МИД РФ Сергей Лавров и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 19 января прямо и жестко напомнили агрессивным соседям по планете, насколько опасна для США и НАТО готовность помогать киевскому режиму в организации ударов по Крыму с применением американских РСЗО HIMARS, БМП Bradley и "любого оружия". Так, Сергей Лавров заявил, что Россия сделает всё, чтобы в НАТО и ЕС "поскорее протрезвели". А Дмитрий Медведев констатировал: "Недоразвитые политические тусовщики Запада как мантру повторяют: "Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть". И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной".В Госдепе США отреагировали достаточно оперативно и нервно, вероятно, узнали себя по описанию.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-zone-spetsoperatsii-1043705209.html

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мнение, авторы, колумнисты, сша, украина, россия