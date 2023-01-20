https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/okolo-35-tysyach-tonn-mandarinov-vyvezli-iz-abkhazii-s-serediny-oktyabrya-1043707596.html
Около 35 тысяч тонн мандаринов вывезли из Абхазии с середины октября
Около 35 тысяч тонн мандаринов вывезли из Абхазии с середины октября
За этот же период в прошлом году было экспортировано гораздо меньше – около 19 тысяч тонн. 20.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-20T16:30+0300
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СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Порядка 35 тысяч тонн мандаринов вывезено из Абхазии в Россию с середины октября, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.Это гораздо больше, чем в прошлом сезоне. Тогда с октября 2021 года по февраль 2022 года из Абхазии было вывезено около 22 тысяч тонн мандаринов.Краснодарская таможня сообщает, что ввоз цитрусов из Абхазии ориентировочно продлится до конца февраля. Всего же с начала сельскохозяйственного сезона в Россию было импортировано около 37 тонн абхазских фруктов. Помимо мандаринов из республики вывезли 200 тонн апельсинов и 500 тонн лимонов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/problemy-s-tsitrusovymi-i-programma-razvitiya-itogi-raboty-minselkhoza-abkhazii-1043697988.html
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абхазия, новости, мандарины
абхазия, новости, мандарины
Около 35 тысяч тонн мандаринов вывезли из Абхазии с середины октября
16:30 20.01.2023 (обновлено: 17:26 20.01.2023)
За этот же период в прошлом году было экспортировано гораздо меньше – около 19 тысяч тонн.
СУХУМ, 20 янв – Sputnik.
Порядка 35 тысяч тонн мандаринов вывезено из Абхазии в Россию с середины октября, сообщает
пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
Это гораздо больше, чем в прошлом сезоне. Тогда с октября 2021 года по февраль 2022 года из Абхазии было вывезено около 22 тысяч тонн мандаринов.
Краснодарская таможня сообщает, что ввоз цитрусов из Абхазии ориентировочно продлится до конца февраля. Всего же с начала сельскохозяйственного сезона в Россию было импортировано около 37 тонн абхазских фруктов. Помимо мандаринов из республики вывезли 200 тонн апельсинов и 500 тонн лимонов.