https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/okolo-35-tysyach-tonn-mandarinov-vyvezli-iz-abkhazii-s-serediny-oktyabrya-1043707596.html

Около 35 тысяч тонн мандаринов вывезли из Абхазии с середины октября

Около 35 тысяч тонн мандаринов вывезли из Абхазии с середины октября

За этот же период в прошлом году было экспортировано гораздо меньше – около 19 тысяч тонн. 20.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-20T16:30+0300

2023-01-20T16:30+0300

2023-01-20T17:26+0300

в абхазии

абхазия

новости

мандарины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/10/1036355868_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_d19015c703174802e6f836fd65f8f3ec.jpg

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Порядка 35 тысяч тонн мандаринов вывезено из Абхазии в Россию с середины октября, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.Это гораздо больше, чем в прошлом сезоне. Тогда с октября 2021 года по февраль 2022 года из Абхазии было вывезено около 22 тысяч тонн мандаринов.Краснодарская таможня сообщает, что ввоз цитрусов из Абхазии ориентировочно продлится до конца февраля. Всего же с начала сельскохозяйственного сезона в Россию было импортировано около 37 тонн абхазских фруктов. Помимо мандаринов из республики вывезли 200 тонн апельсинов и 500 тонн лимонов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/problemy-s-tsitrusovymi-i-programma-razvitiya-itogi-raboty-minselkhoza-abkhazii-1043697988.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, мандарины