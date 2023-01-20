https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/problemy-s-tsitrusovymi-i-programma-razvitiya-itogi-raboty-minselkhoza-abkhazii-1043697988.html

Проблемы с цитрусовыми и программа развития: итоги работы Минсельхоза Абхазии

Проблемы с цитрусовыми и программа развития: итоги работы Минсельхоза Абхазии

Самой частой проблемой, с которой стали сталкиваться фермеры в Абхазии, стала проблема реализации продукции – даже при ее наличии вывезти ее за границу... 20.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-20T09:00+0300

2023-01-20T09:00+0300

2023-01-20T10:06+0300

в абхазии

абхазия

сельское хозяйство

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Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа подвел итоги 2022 года в эфире радио Sputnik.SputnikЦитрусовые ожиданияВ этом сезоне абхазские фермеры получили большой урожай цитрусовых. Вместе с тем появилась новая проблема – сложности в реализации товара. Покупателей, как отмечает министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, было в разы меньше, чем в прошлом и позапрошлом годах. Из-за этого многие крестьяне не смогли продать товар.В целом с декабря 2022 года по сегодняшний день из Абхазии в Россию вывезено более 33 тысяч тонн мандаринов. Если сравнивать с урожайным 2020 годом, то это почти на 20 тысяч тонн меньше.Программа развитияС 2021 года в Абхазии реализуется программа развития сельского хозяйства. За это время из бюджета было выделено 200 миллионов рублей, на которые реализовали 253 сельхозпроекта.Хоть сумма не внушительная и не решает все проблемы отрасли, тем не менее, подчеркнул Джопуа, уже сделано немало для развития фермерства."В 2022 году же на реализацию проектов по выращиванию фруктов было выделено 27,5 миллиона рублей, на разведение крупного рогатого скота – 16,5 миллиона рублей, на переработку фруктов – 25,5 миллиона рублей, на приобретение мотоблоков и небольшой сельхозтехники – до 7 миллионов рублей, на выращивание рыбы – 2,5 миллиона рублей. Также на сумму более 10 миллионов закупили препараты на лечение растений и на 6 миллионов помогли нашим МТС (моторно-тракторным станциям - прим.)", – отметил Беслан Джопуа.По его словам, благодаря реализации проектов по переработке фруктов и открытию малых предприятий по всей республике появилось 60 новых рабочих мест, а на предприятиях по выращиванию растений и разведению крупного рогатого скота трудоустроено более 180 человек. Также в 2022 году освоено более 120 гектаров сельскохозяйственных земель, которые ранее не обрабатывались.Одними из самых успешных министр сельского хозяйства назвал проекты по выращиванию рыбы, цитрусовым садам и организации птицеферм.Программа развития сельского хозяйства продолжит работу и в 2023 году. Жители Абхазии уже подали заявки на общую сумму 160 миллионов рублей. По словам Джопуа, комиссия уже приступила к отбору проектов."В рамках программы мы никому не даем деньги на руки. Участник программы оставляет заявку, мы сами закупаем ему необходимое. Для тех, кому нужна помощь на сумму не более 300 тысяч рублей, не нужно составлять проект, ему достаточно оставить заявку, а также справку с разрешением от главы села и начальника Управления сельским хозяйством. Если же проект превышает 300 тысяч рублей, то уже нужен бизнес-план. Здесь нет ничего сложного. Просто нужно подробно расписать, что фермеру необходимо получить в рамках программы", – пояснил министр.Несладкая проблемаВ 2016 году в селе Кындыг Очамчырского района на средства комплексного плана социально-экономического развития был построен завод по очистке и фасовке меда.Однако предприятие так и не заработало из-за проблем с реализацией продукции. Экспортировать мед в Россию было сложно из-за отсутствия лабораторного оборудования для проведения экспертизы. По словам Беслана Джопуа, абхазская сторона обратилась к Россельхозу за помощью в приобретении необходимого оборудования.“Нам помогли приобрести лабораторию на сумму пять миллионов рублей. Сейчас необходимо приобрести реактивы и обучить работников лаборатории. После этого здесь будут делать лабораторные анализы и фасовку меда. Это облегчит вывоз меда в Россию", – отметил он.В последние годы у многих держателей пасек погибли пчелы. Специалисты из России устанавливают причину вымирания насекомых. В 2023 году Министерство сельского хозяйства намерено оказать помощь пчеловодам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/problemy-na-granitse-i-nizkaya-stoimost-kak-prokhodit-tsitrusovyy-sezon-v-abkhazii-1043373111.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/sladkiy-biznes-kak-zhitel-sela-kulanyrkhua-sotrudnichaet-s-pchelami-1038919044.html

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