https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-21-i-22-yanvarya-1043710492.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 21 и 22 января

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 21 и 22 января

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять сибирский антициклон. 20.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-20T17:02+0300

2023-01-20T17:02+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 20 янв – Sputnik. В выходные дни, 21 и 22 января, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии