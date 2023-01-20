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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 21 и 22 января
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 21 и 22 января
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять сибирский антициклон. 20.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-20T17:02+0300
2023-01-20T17:02+0300
2023-01-20T17:27+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 20 янв – Sputnik. В выходные дни, 21 и 22 января, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 21 и 22 января
17:02 20.01.2023 (обновлено: 17:27 20.01.2023)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять сибирский антициклон.
СУХУМ, 20 янв – Sputnik. В выходные дни, 21 и 22 января, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.