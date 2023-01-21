https://sputnik-abkhazia.ru/20230121/attraktsion-s-fishkoy-koleso-obozreniya-zapustyat-v-pitsunde-1043720572.html
Аттракцион с фишкой: колесо обозрения запустят в Пицунде
Аттракцион с фишкой: колесо обозрения запустят в Пицунде
50-метровое колесо обозрения на территории "Курорта Пицунда" вместит в себя 144 человека. 21.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-21T09:50+0300
2023-01-21T09:50+0300
2023-01-21T10:37+0300
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СУХУМ, 21 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Колесо обозрения построили в Пицунде и запустят с началом курортного сезона, рассказал Sputnik представитель компании-владелицы объекта "Gagra Palace" Андрей Ходченков.Он уточнил, что аттракцион построен на территории "Курорта Пицунда" и сейчас проходит тестовые испытания методом загрузки в его кабины груза. В высоту объект 55 метров. На нем установлено 24 кабины вместимостью по шесть человек.Он также добавил, что с верхней точки аттракциона открываются обзоры на море, на западную и восточную части Гагрского района, видны горные холмы.По словам Ходченкова, после завершения тестов запланирована проверка надежности колеса обозрения Российским сертификационным центром. Конструкция аттракциона была изготовлена одним из трех московских заводов, специализирующихся на производстве таких объектов. За время существования этот завод построил более 70 колес обозрения.Андрей Ходченков также поделился планами компании на строительство колеса обозрения в Сухуме. Он отметил, что это может произойти уже в следующем году, если ничего этому не помешает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/koleso-obozreniya-postroyat-v-novom-afone-1043697133.html
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пицунда, гагрский район, общество, отдых в абхазии
пицунда, гагрский район, общество, отдых в абхазии
Аттракцион с фишкой: колесо обозрения запустят в Пицунде
09:50 21.01.2023 (обновлено: 10:37 21.01.2023)
50-метровое колесо обозрения на территории "Курорта Пицунда" вместит в себя 144 человека.
СУХУМ, 21 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Колесо обозрения построили в Пицунде и запустят с началом курортного сезона, рассказал Sputnik представитель компании-владелицы объекта "Gagra Palace" Андрей Ходченков.
Он уточнил, что аттракцион построен на территории "Курорта Пицунда" и сейчас проходит тестовые испытания методом загрузки в его кабины груза. В высоту объект 55 метров. На нем установлено 24 кабины вместимостью по шесть человек.
"Во всех кабинках предусмотрена система кондиционирования и по аналогу Гагрского колеса обозрения будут кабинки со стеклянным полом, но главная фишка пицундского колеса в том, что в каждой кабинке будет звучать определенное направление в музыке. То есть, посетители сами смогут выбрать под какую музыку им прокатиться. Это будет указано на кабинах", - отметил Ходченков.
Он также добавил, что с верхней точки аттракциона открываются обзоры на море, на западную и восточную части Гагрского района, видны горные холмы.
По словам Ходченкова, после завершения тестов запланирована проверка надежности колеса обозрения Российским сертификационным центром.
Конструкция аттракциона была изготовлена одним из трех московских заводов, специализирующихся на производстве таких объектов. За время существования этот завод построил более 70 колес обозрения.
Андрей Ходченков также поделился планами компании на строительство колеса обозрения в Сухуме. Он отметил, что это может произойти уже в следующем году, если ничего этому не помешает.