https://sputnik-abkhazia.ru/20230121/attraktsion-s-fishkoy-koleso-obozreniya-zapustyat-v-pitsunde-1043720572.html

Аттракцион с фишкой: колесо обозрения запустят в Пицунде

Аттракцион с фишкой: колесо обозрения запустят в Пицунде

50-метровое колесо обозрения на территории "Курорта Пицунда" вместит в себя 144 человека. 21.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-21T09:50+0300

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в абхазии

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гагрский район

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СУХУМ, 21 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Колесо обозрения построили в Пицунде и запустят с началом курортного сезона, рассказал Sputnik представитель компании-владелицы объекта "Gagra Palace" Андрей Ходченков.Он уточнил, что аттракцион построен на территории "Курорта Пицунда" и сейчас проходит тестовые испытания методом загрузки в его кабины груза. В высоту объект 55 метров. На нем установлено 24 кабины вместимостью по шесть человек.Он также добавил, что с верхней точки аттракциона открываются обзоры на море, на западную и восточную части Гагрского района, видны горные холмы.По словам Ходченкова, после завершения тестов запланирована проверка надежности колеса обозрения Российским сертификационным центром. Конструкция аттракциона была изготовлена одним из трех московских заводов, специализирующихся на производстве таких объектов. За время существования этот завод построил более 70 колес обозрения.Андрей Ходченков также поделился планами компании на строительство колеса обозрения в Сухуме. Он отметил, что это может произойти уже в следующем году, если ничего этому не помешает.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/koleso-obozreniya-postroyat-v-novom-afone-1043697133.html

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