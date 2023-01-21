https://sputnik-abkhazia.ru/20230121/minpros-peredal-v-shkoly-abkhazii-1500-ekzemplyarov-detskoy-konstitutsii--1043727032.html

Минпрос передал в школы Абхазии 1500 экземпляров детской Конституции

Минпрос передал в школы Абхазии 1500 экземпляров детской Конституции

Конституционный суд Абхазии издал иллюстрированную Конституцию для детей в декабре прошлого года. 21.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-21T18:45+0300

2023-01-21T18:45+0300

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СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Министерство просвещения и языковой политики Абхазии передало в школы республики 1500 экземпляров иллюстрированной Конституции Абхазии для детей.Конституцию для детей издал Конституционный суд Абхазии. Идея о создании пособия возникла у главы суда Людмилы Ходжашвили.В книге простым языком изложено, что такое государство, какими правами и свободами обладают его граждане и как организовано взаимодействие всех трех ветвей власти.Иллюстрации к книге создали ученики Центра детского творчества и арт-студий республики. Такой подход к книге призван привлечь внимание со стороны целевой аудитории – детей. Всего было выпущено две тысячи экземпляров книги.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/konstitutsiyu-dlya-detey-izdali-v-abkhazii-1043148528.html

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