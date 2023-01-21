https://sputnik-abkhazia.ru/20230121/minpros-peredal-v-shkoly-abkhazii-1500-ekzemplyarov-detskoy-konstitutsii--1043727032.html
Минпрос передал в школы Абхазии 1500 экземпляров детской Конституции
Минпрос передал в школы Абхазии 1500 экземпляров детской Конституции
Конституционный суд Абхазии издал иллюстрированную Конституцию для детей в декабре прошлого года. 21.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-21T18:45+0300
2023-01-21T18:45+0300
2023-01-21T19:00+0300
в абхазии
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конституция республики абхазия
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образование
школы
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СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Министерство просвещения и языковой политики Абхазии передало в школы республики 1500 экземпляров иллюстрированной Конституции Абхазии для детей.Конституцию для детей издал Конституционный суд Абхазии. Идея о создании пособия возникла у главы суда Людмилы Ходжашвили.В книге простым языком изложено, что такое государство, какими правами и свободами обладают его граждане и как организовано взаимодействие всех трех ветвей власти.Иллюстрации к книге создали ученики Центра детского творчества и арт-студий республики. Такой подход к книге призван привлечь внимание со стороны целевой аудитории – детей. Всего было выпущено две тысячи экземпляров книги.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/konstitutsiyu-dlya-detey-izdali-v-abkhazii-1043148528.html
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конституция, конституция республики абхазия, абхазия, образование, школы
конституция, конституция республики абхазия, абхазия, образование, школы
Минпрос передал в школы Абхазии 1500 экземпляров детской Конституции
18:45 21.01.2023 (обновлено: 19:00 21.01.2023)
Конституционный суд Абхазии издал иллюстрированную Конституцию для детей в декабре прошлого года.
СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Министерство просвещения и языковой политики Абхазии передало в школы республики 1500 экземпляров иллюстрированной Конституции Абхазии для детей.
Отмечается, что каждая школа получит по десять книг. Позднее может быть издан дополнительный тираж.
Конституцию для детей издал Конституционный суд Абхазии. Идея о создании пособия возникла у главы суда Людмилы Ходжашвили.
В книге простым языком изложено, что такое государство, какими правами и свободами обладают его граждане и как организовано взаимодействие всех трех ветвей власти.
Иллюстрации к книге создали ученики Центра детского творчества и арт-студий республики. Такой подход к книге призван привлечь внимание со стороны целевой аудитории – детей. Всего было выпущено две тысячи экземпляров книги.