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Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина, незаконно пересекшего границу с Грузией
Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина, незаконно пересекшего границу с Грузией
Обвиняемый ранее судим за умышленное убийство, а также изнасилование и развратные действия в отношении двух россиянок. 21.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-21T12:35+0300
2023-01-21T12:35+0300
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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении Руслана Гамисония. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. В июне 2022 года Гамисония вне пункта пропуска, без документов пересек границу Абхазии с Грузией, направившись в Грузию.На странице Даура Буава в соцсетях в августе 2022 года было опубликовано видео, на котором Гамисония скрыто призывал к вхождению Абхазии в состав Грузии. Руслан Гамисония ранее судим за умышленное убийство, а также изнасилование и развратные действия в отношении двух россиянок. В настоящее время прокуратура Сухума проводит процессуальную проверку по факту других публикаций в средствах массовой информации с участием Гамисония.Гамисония ранее судим Верховным судом за умышленное убийство, а также Гулрыпшским районным судом по факту изнасилования и развратных действий в отношении двух гражданок России.
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генеральная прокуратура абхазии, абхазия, грузия
генеральная прокуратура абхазии, абхазия, грузия
Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина, незаконно пересекшего границу с Грузией
12:35 21.01.2023 (обновлено: 12:48 21.01.2023)
Обвиняемый ранее судим за умышленное убийство, а также изнасилование и развратные действия в отношении двух россиянок.
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении Руслана Гамисония. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Его обвиняют в незаконном пересечении границы с Грузией и публичных призывах к действиям, нарушающим территориальную целостность и неприкосновенность Абхазии.
В июне 2022 года Гамисония вне пункта пропуска, без документов пересек границу Абхазии с Грузией, направившись в Грузию.
На странице Даура Буава
в соцсетях в августе 2022 года было опубликовано видео, на котором Гамисония скрыто призывал к вхождению Абхазии в состав Грузии.
Руслан Гамисония ранее судим за умышленное убийство, а также изнасилование и развратные действия в отношении двух россиянок.
В настоящее время прокуратура Сухума проводит процессуальную проверку по факту других публикаций в средствах массовой информации с участием Гамисония.
Гамисония ранее судим Верховным судом за умышленное убийство, а также Гулрыпшским районным судом по факту изнасилования и развратных действий в отношении двух гражданок России.