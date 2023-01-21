https://sputnik-abkhazia.ru/20230121/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-v-otnoshenii-grazhdanina-nezakonno-peresekshego-granitsu-s-gruziey-1043722187.html

Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина, незаконно пересекшего границу с Грузией

Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина, незаконно пересекшего границу с Грузией

Обвиняемый ранее судим за умышленное убийство, а также изнасилование и развратные действия в отношении двух россиянок. 21.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-21T12:35+0300

2023-01-21T12:35+0300

2023-01-21T12:48+0300

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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении Руслана Гамисония. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. В июне 2022 года Гамисония вне пункта пропуска, без документов пересек границу Абхазии с Грузией, направившись в Грузию.На странице Даура Буава в соцсетях в августе 2022 года было опубликовано видео, на котором Гамисония скрыто призывал к вхождению Абхазии в состав Грузии. Руслан Гамисония ранее судим за умышленное убийство, а также изнасилование и развратные действия в отношении двух россиянок. В настоящее время прокуратура Сухума проводит процессуальную проверку по факту других публикаций в средствах массовой информации с участием Гамисония.Гамисония ранее судим Верховным судом за умышленное убийство, а также Гулрыпшским районным судом по факту изнасилования и развратных действий в отношении двух гражданок России.

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