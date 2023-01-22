https://sputnik-abkhazia.ru/20230122/kulturnaya-afisha-abkhazii-rasskaz-mula-starogo-khabuga-i-personalnaya-vystavka-1043732042.html

Культурная афиша Абхазии: "Рассказ мула старого Хабуга" и персональная выставка

Культурная афиша Абхазии: "Рассказ мула старого Хабуга" и персональная выставка

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 23 по 29 января. 22.01.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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SputnikПредстоящая неделя не богата на культурные события, и тем не менее есть куда сходить.27 и 28 января в 19:00 в Русском театре драмы покажут “Рассказ мула старого Хабуга”. Комедию по мотивам произведения Фазиля Искандера поставил Антон Корнилов.Роли в спектакле исполняют Джамбул Жордания, Кирилл Шишкин, Осман Абухба, Руслан Жиба, Аманда Кварацхелия, Марина Сичинава, Ирина Делба.25 января в 12:00 в Центральном выставочном зале Абхазии откроется экспозиция, посвященная творчеству абхазского художника Геннадия Барцыц.Геннадий Барцыц - заслуженный художник Абхазии. Живописи учился у народного художника СССР А.М. Шилова.Первая выставка его работ была организована в Сухуме в 1989 году.Барцыц также принимал участие в выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Нью-Йорке, Париже, Вильюсе, Минске, Баку и других городах. Работы художника находятся в частных коллекциях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/abkhazskaya-komediya-rasskaz-mula-starogo-khabuga-v-fotolente-sputnik-1039282596.html

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