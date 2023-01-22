https://sputnik-abkhazia.ru/20230122/minzdrav-obyasnil-komu-mozhet-byt-okazana-pomosch-za-predelami-abkhazii-1043729463.html

Минздрав объяснил, кому может быть оказана помощь за пределами Абхазии

Минздрав объяснил, кому может быть оказана помощь за пределами Абхазии

Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную целевую программу "Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия" на 2023 год на заседании... 22.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-22T12:35+0300

2023-01-22T12:35+0300

2023-01-22T13:06+0300

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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Медицинская помощь гражданам Абхазии за пределами республики может быть оказана в случае, если пациент имеет рекомендацию от врача о необходимости лечения заграницей, рассказал в интервью радио Sputnik начальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Абхазии Батал Кация.Кация добавил, что в случаях необходимости оказания экстренной помощи за пределами Абхазии Минздрав в ускоренном режиме связывается с медучреждениями, и после обсуждения деталей состояния пациента он на реанимобиле отправляется заграницу.По словам начальника управления, чаще всего Минздрав сталкивается с пациентами с кардиологическими проблемами, диагнозами, которые требуют хирургического вмешательства или лучевой терапии при онкозаболеваниях.По мнению Кация, суммы, выделенной в 2023 году, должно быть достаточно, но нужно иметь ввиду санкции, которые влияют на стоимость медицинских услуг в России, ценообразование и стоимость материалов.Начальник управления подчеркнул, что проблема с долгами перед медучреждениями России по решению Кабинета министров была решена. Деньги будут в ближайшее время выделены и переведены, поэтому на работу это никак не повлияет, сказал он.Среди целей программы увеличение средней продолжительности и улучшение качества жизни больных, сохранение трудоспособности, снижение инвалидизации и смертности пациентов трудоспособного возраста, снижение инвалидизации и смертности детей.Документ предполагает проведение работы по отбору пациентов, нуждающихся в срочном и плановом оперативном лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний и травм костно-мышечной системы, заболеваний нервной системы, заболеваний крови, пациентов с онкологическими и офтальмологическими заболеваниями.Кроме того, в рамках программы будет проводиться отбор детей с тяжелыми заболеваниями сердца (врожденные пороки сердца, нарушения ритма сердца) и с другими заболеваниями, требующими оказания неотложной высокотехнологичной медицинской помощи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/minzdrav-abkhazii-nazval-kolichestvo-zhiteley-respubliki-s-rossiyskim-oms-1042167508.html

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