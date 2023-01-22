https://sputnik-abkhazia.ru/20230122/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-20-yanvarya-1043731910.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 20 января

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 20 января

Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему будет определять Сибирский антициклон. 22.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-22T17:10+0300

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2023-01-22T17:10+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 22 янв – Sputnik. В пятницу, 20 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +8°С до +13С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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погода в абхазии