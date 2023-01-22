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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 20 января
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 20 января
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему будет определять Сибирский антициклон. 22.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-22T17:10+0300
2023-01-22T17:10+0300
2023-01-22T17:10+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 22 янв – Sputnik. В пятницу, 20 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +8°С до +13С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 20 января
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему будет определять Сибирский антициклон.
СУХУМ, 22 янв – Sputnik. В пятницу, 20 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +8°С до +13С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.