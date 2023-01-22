Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230122/veteranu-otechestvennoy-voyny-valentine-shulginoy-ispolnilsya-101-god-1043725017.html
Ветерану Отечественной войны Валентине Шульгиной исполнился 101 год
Ветерану Отечественной войны Валентине Шульгиной исполнился 101 год
Валентина Шульгина родилась 22 января 1922 года, когда началась война, ей был 19 лет. 22.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-22T08:55+0300
2023-01-22T12:09+0300
в абхазии
вов
ветераны
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/14/1037221042_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89401a5dfc37be69fba02ab2189da452.jpg
СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы за Сталинград Валентина Шульгина отмечает свой 101 день рождения в воскресенье, 22 января. Праздник Валентина Ефимовна встречает дома, в кругу семьи. К сожалению, состояние ее здоровья в последний год ухудшилось.В 2022 году Sputnik Абхазия лично поздравил ветерана со столетием.Валентина Шульгина родилась 22 января 1922 года. Когда началась война, 21-летняя Валентина работала врачом в Томске. В августе 1941 года ее назначили командиром санитарного взвода, сформированного в Омске. После освобождения Сталинграда взвод направили на Курско-Орловскую дугу.Валентина Ефимовна прошла всю войну, победу встретила в Берлине, оставила надпись на Рейхстаге. За мужество, проявленное в боях под Сталинградом, Валентина Шульгина награждена медалью "За отвагу".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/voyna-i-mir-valentiny-shulginoy-istoriya-dlinoy-v-100-let-1037235443.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/14/1037221042_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad8e9ab3c0f7646a64588348066b1167.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вов, ветераны, абхазия
вов, ветераны, абхазия

Ветерану Отечественной войны Валентине Шульгиной исполнился 101 год

08:55 22.01.2023 (обновлено: 12:09 22.01.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Столетний юбилей у Валентины Шульгиной
Столетний юбилей у Валентины Шульгиной - Sputnik Абхазия, 1920, 22.01.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Валентина Шульгина родилась 22 января 1922 года, когда началась война, ей был 19 лет.
СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы за Сталинград Валентина Шульгина отмечает свой 101 день рождения в воскресенье, 22 января.
Столетний юбилей у Валентины Шульгиной - Sputnik Абхазия, 1920, 22.01.2022
В Абхазии
Война и мир Валентины Шульгиной: история длиной в 100 лет
22 января 2022, 11:23
Праздник Валентина Ефимовна встречает дома, в кругу семьи. К сожалению, состояние ее здоровья в последний год ухудшилось.
В 2022 году Sputnik Абхазия лично поздравил ветерана со столетием.
Валентина Шульгина родилась 22 января 1922 года. Когда началась война, 21-летняя Валентина работала врачом в Томске. В августе 1941 года ее назначили командиром санитарного взвода, сформированного в Омске. После освобождения Сталинграда взвод направили на Курско-Орловскую дугу.
Валентина Ефимовна прошла всю войну, победу встретила в Берлине, оставила надпись на Рейхстаге. За мужество, проявленное в боях под Сталинградом, Валентина Шульгина награждена медалью "За отвагу".
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0