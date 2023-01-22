https://sputnik-abkhazia.ru/20230122/veteranu-otechestvennoy-voyny-valentine-shulginoy-ispolnilsya-101-god-1043725017.html

Ветерану Отечественной войны Валентине Шульгиной исполнился 101 год

Ветерану Отечественной войны Валентине Шульгиной исполнился 101 год

Валентина Шульгина родилась 22 января 1922 года, когда началась война, ей был 19 лет. 22.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-22T08:55+0300

2023-01-22T08:55+0300

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СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы за Сталинград Валентина Шульгина отмечает свой 101 день рождения в воскресенье, 22 января. Праздник Валентина Ефимовна встречает дома, в кругу семьи. К сожалению, состояние ее здоровья в последний год ухудшилось.В 2022 году Sputnik Абхазия лично поздравил ветерана со столетием.Валентина Шульгина родилась 22 января 1922 года. Когда началась война, 21-летняя Валентина работала врачом в Томске. В августе 1941 года ее назначили командиром санитарного взвода, сформированного в Омске. После освобождения Сталинграда взвод направили на Курско-Орловскую дугу.Валентина Ефимовна прошла всю войну, победу встретила в Берлине, оставила надпись на Рейхстаге. За мужество, проявленное в боях под Сталинградом, Валентина Шульгина награждена медалью "За отвагу".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/voyna-i-mir-valentiny-shulginoy-istoriya-dlinoy-v-100-let-1037235443.html

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